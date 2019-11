Die Stadt will den Campus beleben. Die Wellenliege ist der erste Schritt dazu. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Mehr öffentliche Müllbehälter an den Straßen und keine Autos auf denselben in der Stadt, ein Tonstudio für Rapper im Jugendhaus und ein veganes Restaurant – die Liste der im Rahmen des Kulturprojekts „Osterholz-Scharmbeck – einfach mehr“ veröffentlichen Wünsche ist ziemlich lang und auch recht bunt. 154 am „Baum der Wünsche“ befestigte „Blätter“ waren es, die nun von den verschiedenen Fachbereichen im Rathaus inhaltlich geprüft werden müssen, um sie im günstigsten Fall der Umsetzung zuzuführen. So bleibt der Baum der Wünsche fruchtbar. „Die Anregungen verschwinden selbstverständlich nicht in irgendeiner Schublade“, versprach Stadtdezernentin Bettina Preißner. Zum Teil ging es um persönliche Probleme, etwa um den Wunsch, die eigene Familie nach Deutschland zu holen oder die Ausbildung erfolgreich zu beenden. Auf der anderen Seite wurden konkrete Vorschläge an die Verwaltung gerichtet, die Gestaltung der Innenstadt („Trinkwasserbrunnen im Zentrum“) oder das Freizeitangebot („Elternsportgeräte an Spielplätzen“) betreffend.

Das Fest als Test

Der Wunschbaum, eine von Olaf Kock geschaffene Skulptur, war ein Element beim Kulturprojekt „Osterholz-Scharmbeck - einfach mehr“, das im Sommer auf dem Campusplatz einen festlichen Abschluss gefunden hatte und zu einem wesentlichen Teil mit dem Preisgeld finanziert worden war, das die Stadt mit Unterstützung ihrer ehrenamtlichen Partner im Bundeswettbewerb „Zusammenleben - Hand in Hand“ für ihre erfolgreiche Integrationsarbeit gewährt bekommen hatte. Für Bettina Preißner sind die Wünsche „interessant für unsere Arbeit“. Sie nannte als Beispiel die Forderung nach der „Ganztagsschule für alle“. So lasse sich auch überprüfen, „ob wir richtig liegen, mit dem, was wir tun“. Brigitte Neuner-Krämer fand es schade, dass der Wunschbaum abgewrackt wurde. Die Grünen-Chefin hätte ihn am liebsten erhalten, bekannte sie im städtischen Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales, der in dieser Woche den Abschlussbericht zum Kulturprojekt vorgelegt bekam. Da der Wunschbaum aber nicht für die Ewigkeit geschaffen wurde, schlug Anne Deutsch (SPD) vor, mit den Blättern eine Plakatwand zu pflastern. „Damit man sieht, was erledigt ist und was offen bleibt.“ Detlef Gödicke konnte mit Blick auf die den Freunden der Osterholzer Museumsanlage verwehrten Wünsche davor nur warnen. „Sonst haben wir am Ende noch einen Raum der Peinlichkeiten.“

Was die Osterholz-Scharmbecker nicht auf dem Wunschzettel hatten, war die Belebung des Campus'. Genau das aber wünschen sich Verwaltung und Politik. „Das Kulturprojekt war Gelegenheit, diesem Platz mal ein anderes Image zu geben. Er ist nicht nur fürs Lernen da, sondern kann auch eine coole Location sein, in der man seine Freizeit verbringt“, ist die Stadtdezernentin überzeugt. Für sie stellt sich die Frage, „wie Jugendliche mit Bordmitteln für diesen Platz begeistert werden können.“ Eine Konkurrenz für die Stadthalle oder Gut Sandbeck stelle der Campus indes nicht dar. „Da finden wir eine ganz andere Klientel vor.“ Auch Detlef Gödicke sah das Fest als Test, den Campus als eine Art Versuchslabor, „um ein Gefühl für den Platz als Veranstaltungsort zu wecken“.

An den beiden Festtagen herrschte jede Menge Trubel auf dem Campus. „Zwischen 1200 und 1500 Menschen“, so die Schätzung aus dem Rathaus, hatten sich auf dem Gelände der Bildungsstätte versammelt, um sich die Aktionen und Workshops von 22 Gruppen, Vereinen und Institutionen nicht entgehen zu lassen. Im Rahmenprogramm: Bühnenauftritte, Informationsstände und Angebote zum Mitmachen. Sehr gut besucht war das Open-Air-Kino, das mit Unterstützung des Central Theaters den aktuellen Film „Rocketman“ präsentierte. Eher schwach besucht, wird in der Tischvorlage für den Fachausschuss geurteilt, sei das Bandprogramm am Sonnabend gewesen. Und weiter heißt es dort: „Eine mögliche Ursache dafür ist, dass der Campusplatz als Veranstaltungsort für Bandauftritte noch nicht etabliert ist.“

Mehr Farbe, mehr Sitzfläche, mehr Aktivität – all das soll der Campus bieten, wenn die Umgestaltung abgeschlossen ist. Den sichtbaren Auftakt der Transformation hin zur „coolen Location“ stellt die „Wellenliege“ dar, die von Häftlingen geschaffen wurde und nicht nur zum Sitzen gedacht ist.

Nach den Plänen von Architekt Stefan Blanke stellt die Sonnenliege künftig den Mittelpunkt des Campus-Geländes zwischen Medienhaus und Lernhaus dar. Sitzhocker im Schatten von Sonnensegeln und Kunstrasen-Liegeflächen sollen drumherum angeordnet werden. Die Kunstwand, die unter anderem mit Arbeiten von Schülern den Eingang des Lernhauses schmückt, soll erweitert werden. Vor den Fahrradständern ist Platz für Kunstwerke vorgesehen. An den Plänen sind Campus-Schüler beteiligt gewesen. Im vergangenen Jahr hatten sie ihre Ideen und Wünsche in einem Workshop zusammengetragen.

Brigitte Neuner-Krämer fand, dass nicht das Fest selbst, sondern der Vorlauf mit der gemeinschaftlichen Projektarbeit den bei „Osterholz-Scharmbeck - einfach mehr“ erzielten Mehrwert darstellte. Nachhaltigkeit hat das Projekt schon mit mehreren Impulsen zur Vertiefung von Integration und Zusammenleben unter Beweis gestellt. „Lines“ stellt noch bis heute die Wanderausstellung „Mobiles Lernlabor: Mensch, Du hast Recht(e)“ vor. Das Lernhaus im Campus hat direkt nach dem Fest eine Projektwoche unter dem Motto „Fest der Kulturen“ durchgeführt.