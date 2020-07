Die Arbeitslosenquote im Landkreis Osterholz lag im Juni bei 4,1 Prozent. (Julian Stratenschulte)

Landkreis Osterholz. Die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven meldet auch für den Juni steigende Arbeitslosenzahlen. „Der Zugang liegt aber deutlich unter den Arbeitslosmeldungen der letzten Monate“, teilt der Pressesprecher der Agentur, Jörg Nowag, mit. Im Landkreis Osterholz zählte die Agentur im Vormonat demnach 4332 Personen, die keine Arbeit hatten. Das sind 89 Arbeitslose mehr als im Mai.

Zu Beginn des Corona-Shutdowns im März waren die gemeldeten Zahlen deutlich schneller gestiegen. Ausgehend von damals 3831 Arbeitslosen im Landkreis Osterholz stieg ihre Zahl zum April um 219 auf 4050 Personen sowie zum Mai um 193 auf 4243 Arbeitslose. Im Kreis Osterholz liegt die Arbeitslosenquote damit im Vergleich zum Vormonat nun unverändert bei 4,1 Prozent. Im März 2020 hatte sie allerdings noch 3,4 Prozent betragen. Für den gesamten Agenturbezirk Land Bremen plus Landkreis Osterholz liegt sie aktuell bei 10,5 Prozent.

Ohne das Instrument der Kurzarbeit würden diese Zahlen vermutlich anders aussehen. So teilt die Agentur mit, dass im Juni Kurzarbeit für weitere 4219 Personen angezeigt worden sei. Damit hätten seit Beginn der Corona-Krise 7918 Unternehmen im Gesamtbezirk Bremen-Bremerhaven für voraussichtlich 162 081 Personen Kurzarbeit angezeigt. Allein aus dem Landkreis Osterholz sind es 902 Unternehmen mit 12 819 Menschen.

Laut Joachim Ossmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, hat die Kurzarbeit nach wie vor nahezu alle Branchen erfasst. „Schwerpunkte sind aber besonders die Automobilherstellung, die Stahlindustrie, der Groß- und Einzelhandel, die Logistik und das Hotel- und Gaststättengewerbe. Die tatsächliche Inanspruchnahme zeigt sich erst nach und nach, weil Unternehmen drei Monate Zeit für die Abrechnung haben.“

Mit 82 – und davon 77 sozialabgabepflichtigen – neu gemeldeten Stellen im Landkreis Osterholz ist zudem das Angebot an Stellen im Vergleich zum Mai leicht gestiegen. Mit Blick auf die Schulabgänger weist Ossmann weiter daraufhin, dass es noch viele offene Ausbildungsplätze gebe: „Auch wenn die Rahmenbedingungen in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie besonders schwierig sind, sollten sich Jugendliche auf keinen Fall davon abhalten lassen, sich um eine Ausbildung in diesem Jahr zu bewerben.“

Steigende Arbeitslosenzahlen meldet auch die Agentur für Arbeit im Bereich Stade. Im Landkreis Cuxhaven beträgt die Zahl nun 6307 und damit 67 Arbeitslose mehr als im Mai. Die Arbeitslosenquote beträgt 6,0 Prozent.

Im Kreis Rotenburg (Wümme) stieg die Zahl der Arbeitslosen um 118 auf 3926 Personen (Quote: 4,2 Prozent). Und im Agenturbezirk Wesermünde meldeten sich 81 weitere Personen arbeitslos. Gesamtzahl im Juni: 2637 Personen (Quote: 4,8 Prozent).