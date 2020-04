Landkreise Osterholz/Cuxhaven. Dem Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz wurden im Vergleich zum Vortag keine weiteren Coronafälle bestätigt. Damit gibt es weiterhin 73 nachweislich Infizierte. Nach wie vor sind 52 Personen wieder gesundet, 16 befinden sich in häuslicher Quarantäne, vier werden weiterhin im Osterholzer Kreiskrankenhaus, eine Person wird in Bremen behandelt.

Auch im Landkreis Cuxhaven haben sich keine Veränderungen zum Vortag ergeben. Die Zahl der bestätigten Infektionen beträgt weiter 79. 53 Menschen sind wieder gesund, fünf werden noch stationär behandelt.

Bund und Länder haben sich unterdessen auf neue Regelungen ab dem 20. April verständigt. Nach Informationen aus dem Osterholzer Kreishaus erarbeite das Land derzeit eine neue Verordnung. Sobald die vorliege, werde man über die Inhalte informieren. Derzeit könne der Landkreis Bürgeranfragen dazu nicht beantworten, weil das Land die Regelungen erst zum Wochenende in abschließender Fassung veröffentlichen werde.

„Deutlich geworden ist, dass es an einigen Stellen erste Lockerungen geben wird“, so Landrat Bernd Lütjen. „Das bedeutet aber nicht, dass sich unser Leben ab Montag wieder normalisieren kann und vor allem sollte. Es ist ein vorsichtiger Einstieg zur Rückkehr in unseren normalen Alltag. Wir müssen weiterhin verstärkt aufeinander acht geben, Abstand halten und besonders die Hygienemaßnahmen einhalten", mahnt Lütjen. Nur, wenn die Bevölkerung jetzt beweise, dass sie mit Bedacht auf die ersten Lockerungen reagiert, stehe es gut, dass weitere Lockerungen folgten. Man solle deshalb weiterhin "nur wirkliches Notwendiges" unternehmen.