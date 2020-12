Die Ratsmitglieder von Ritterhude segneten nun im Nachgang eine Dringlichkeitsentscheidung ihrer Bürgermeisterin ab, die sich um Fördermittel für I-Pads für bedürftige Schüler bemüht hatte. Geld für zehn weitere Geräte hat außerdem ein Bürger der Gemeinde gespendet. (Rolf Vennenbernd)

Ritterhude. Die Gemeinde Ritterhude hat Fördermittel für den Kauf von Tabletts beantragt und einen Betrag von 43 000 Euro bewilligt bekommen. Diese I-Pads sollen von den Schulen als Dauerleihgabe an bedürftige Schüler verliehen werden. Die Geräte sollen sie dazu befähigen, in der Pandemie am Homeschooling teilnehmen zu können (wir berichteten). Die Schulen – in diesem Fall die Haupt- und Realschule Moormannskamp sowie die Grundschule Ihlphol und die Ganztagsschule Ritterhude – meldeten der Gemeinde einen Bedarf von 126 Tablets. Für die inzwischen zugesagte Fördersumme können jedoch nur 85 mobile Endgeräte angeschafft werden, teilte die Verwaltung nach dem Fachausschuss nun auch dem Rat mit. Der Kauf sei angeschoben worden. Die Verwaltung rechnet damit, dass die Geräte im ersten Quartal 2021 geliefert werden. Die Nachfrage auf dem Markt sei derzeit sehr groß.

Die Beantragung der Fördermittel und die Anschaffung der I-Pads hatte Bürgermeisterin Susanne Geils aufgrund der Pandemie-Situation mithilfe einer sogenannten Dringlichkeitsentscheidung veranlasst. Heißt: Ohne zunächst die Politik zu befragen. „Da der Verwendungsnachweis, gemäß der Richtlinie auf den 31. Dezember 2020 festgesetzt ist und bis dahin auch die Fördermittel durch eine Ausschreibung und Zuschlagserteilung gebunden sein müssen, wurde am 1. Oktober 2020 eine Dringlichkeitsentscheidung der Bürgermeisterin getroffen, um noch rechtzeitig über die Zentrale Vergabestelle beim Landkreis Osterholz in die Ausschreibung gehen zu können“, erklärt die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage.

Froh über die bewilligten Fördermittel hat der Rat im Nachgang nun diesem Vorgehen seine Zustimmung gegeben.

Außerdem freute sich Susanne Geils, dem Rat von einer Spende über 4600 Euro berichten zu können. Ein Ritterhuder habe dem Zeitungsartikel über die Ausstattung der kommunalen Schulen mit I-Pads entnommen, dass die bewilligten Gelder längst nicht den tatsächlichen Bedarf decken. Er habe daraufhin der Gemeinde Geld für weitere zehn I-Pads gespendet. Susanne Geils wies daraufhin, dass der Ritterhuder zwar namentlich nicht genannt werden wollte. Ihr gegenüber habe er jedoch die Hoffnung geäußert, dass seine Spende ein Vorbild für andere Bürger sein könne. Von den Ratsmitgliedern gab es dafür Lob und Dank.