Die Arbeitslosenquote im Landkreis Osterholz ist im Mai auf 4,1 Prozent angestiegen. (Carsten Rehder/dpa)

Landkreis Osterholz. Mehr Kurzarbeit, mehr Arbeitslose: Die Mai-Daten der Arbeitsagentur, die am Mittwoch vorgestellt wurden, haben auch im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung weiterhin eine klare Tendenz. Die Quote im Landkreis Osterholz stieg im Vormonat von 3,9 auf 4,1 Prozent; im Mai des vergangenen Jahres hatte sie bei 3,3 Prozent gelegen. Für den Agenturbezirk Wesermünde meldeten die Statistiker einen Anstieg von 4,5 auf 4,7 Prozent (nach 3,9 im Mai 2019); die Geschäftsstelle Bremervörde registrierte 4,4 Prozent Arbeitslose – das sind ebenfalls 0,2 Prozentpunkte mehr als im Vormonat und 0,8 mehr als im Vorjahresmonat.

Auf dem Feld der Kurzarbeit liegen belastbare Zahlen noch nicht vor, für den April nannte die Agentur 1290 Anträge im Landkreis Cuxhaven mit 15 065 Beschäftigten und im Landkreis Rotenburg 1167 Anträge bei 16 631 Betroffenen. Im Mai kamen jeweils rund 70 weitere Betriebe in den beiden Landkreisen hinzu.

Für die Agentur Bremen-Bremerhaven, die auch den Landkreis Osterholz betreut, erklärte der Geschäftsführer Joachim Ossmann: „Die Kurzarbeit hat weiterhin nahezu alle Branchen erfasst.“ In Bremen, Bremerhaven und dem Landkreis Osterholz hätten seit Beginn der Pandemie 7665 Unternehmen Kurzarbeit für 157 288 Mitarbeiter angemeldet. Schwerpunkte seien die Automobilherstellung, die Stahlindustrie, der Groß- und Einzelhandel, die Logistik sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe.

Zwar gilt Kurzarbeit als zentrales Instrument zur Vermeidung von Entlassungen, doch auch die Arbeitslosigkeit stieg im Mai weiter an – in den meisten Bezirken allerdings langsamer als im Vormonat. Im Mai waren im Landkreis Osterholz 2520 Menschen arbeitslos gemeldet, darunter 1152 Hartz-IV-Bezieher, die vom Jobcenter der Pro-Arbeit betreut werden. Von der sonst üblichen Frühjahrsbelebung sei in diesem Jahr nichts zu spüren gewesen. Die Jugendarbeitslosigkeit habe überproportional zugenommen.

Demgegenüber seien kreisweit 471 unbesetzte Stellen gemeldet gewesen, teilte die Arbeitsagentur weiter mit; die Arbeitskräftenachfrage habe besonders in der Zeitarbeit und im Handel angezogen, so Geschäftsführer Ossmann.