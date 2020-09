Osterholz-Scharmbeck. Mit der innerhalb weniger Wochen organisierten Veranstaltungsreihe „Frischluft-Kultur OHZ“ ist es der Stadthalle auch unter widrigen Umständen gelungen, Kunstfreunde ganz unterschiedlicher Interessenlagen anzusprechen: Nachdem in den vergangenen Wochen bereits Anhänger des Musicals, der Kleinkunst, des Pop- und des Folk-Rocks auf ihre Kosten kamen, stand am Freitag mit Özcan Cosar nun ein Vertreter der jungen, rebellischen Comedian-Generation auf der Freiluftbühne an der Stadthalle.

Dies zeigte sich bereits an der Belegung der einmal mehr fast gänzlich gefüllten Stuhlreihen: Verglichen mit anderen Veranstaltungen an derselben Stelle war das Publikum ausgesprochen „bunt“ aufgestellt. Und das nicht nur vom Lebensalter her.

Ein Umstand, der Cosar wohl nicht fremd war: „Haben wir heute Abend Türken hier? Was ist mit Rumänen und Albanern?“ fragt der Stuttgarter, Sohn eines „Gastarbeiters“ aus der Türkei, gleich zur Eröffnung, um seinen Fans danach zwei Stunden Comedy der deftigeren Sorte zu servieren, welche die Grenzen der sprachlichen und politischen Korrektheit ein ums andere Mal genüsslich auslotete.

Während Kollegen wie Kerim Pamuk, Django Asül, Serdar Somuncu oder Fatih Cevikkollu den Duktus ihrer Vorträge mehr oder minder an Kabarett-Gepflogenheiten deutscher Tradition anpassen, gefällt sich Cosar als vormaliges Mitglied von „Rebel Comedy“ auch im Alter von fast 40 Jahren noch in der Rolle des Halbstarken, der sowohl mit „Kanak Sprak“ als auch mit deftigen Kraftausdrücken überaus großzügig um sich wirft.

Doch ist dies nur eine Facette des vielschichtigen Charakters seines schillernden Bühnen-Ichs. Cosar vermag blitzschnell von einer „Persönlichkeit“ in die andere zu wechseln.

Beleidigung als „Kunstform“

Die gekonnte Beleidigung, behauptet er, sei eine Kunstform für sich: „Wenn sich Türken beleidigen, entstehen dabei oft Meisterwerke der Linguistik. Es reicht uns nicht, jemanden einfach als ‚A-Loch‘ zu betiteln; wir beleidigen jedes Chromosom im gesamten Stammbaum des Gegenübers einzeln.“ Angesichts der Vielzahl an Schimpfwörtern, dem nahezu permanenten Kokettieren mit rassistischen Stereotypen und gelegentlichen Frotzeleien mit Teilen seiner Zuhörerschaft ließe sich Cosar zwar allzu leicht als platter Pöbelkomödiant abtun – doch nur, wenn man ihm nicht richtig zuhört. Denn die Bühnenfigur des vielfach preisgekrönten Comedy-Rebellen ist mindestens doppelbödig.

So bearbeitet Cosar gern und häufig das Spannungsfeld und die Dialektik türkisch-deutscher Stereotype, nähert sich dieser Thematik jedoch aus der Perspektive des scheinbaren Underdogs. So beleuchtet Cosar die biographische Hintergründe vermeintlicher Tough-Guy-Attitüden am eigenen Beispiel, erzählt unter anderem von „zwar sehr lieben, aber auch sehr strengen und konservativen Eltern“, die sich nichts dabei gedacht hätten, den eigenen muslimisch geprägten Nachwuchs auch mal als „Schweinefleischgesicht“ zu titulieren. „Deutsche halten sich an Regeln und machen sich darüber Gedanken, was sie ihren Kindern sagen – wir Türken scheißen auf beides; beim Familienausflug saßen wir normalerweise zu acht auf der Rückbank unseres Kleinwagens.“

Als Running Gag seiner teils sehr persönlich wirkenden Geschichten und Anekdoten fungiert immer wieder der antiautoritär erzogene Schulfreund Maximilian als Gegenpart, dessen liebstes Hobby für Cosar zudem „das deutscheste überhaupt“ darstellt, nämlich: „Zelten gehen – warum macht ihr das, vor allem einfach so aus Spaß?“

Der frühere Zahnarzthelfer, der sich in diversen Berufen ausprobiert hat, berichtet von seinen Versuchen, als Halbwüchsiger in der elterlichen Dreizimmerwohnung pornografische Videos zu sichten oder wie er Disko-Türsteher austrickste. Wie viele von den ebenso rasant wie wortgewaltig vorgetragenen Anekdoten und Episoden tatsächlich mit seinem wahren Leben zu tun haben, stellt Cosar indes gleich zu Beginn selbst in Frage: „Bevor ihr irgendeine Geschichte, die ihr gehört habt, weitererzählt, müsst ihr recherchieren – Lies mal ein Buch, Moruk!“

Neben den amüsanten „Lebensbeichten“ kommt allerdings auch das Austeilen nicht zu kurz: Aus seiner drastischen Abneigung gegen YouTube-Influencer macht Cosar ebenso wenig einen Hehl wie jener gegen „Show-Moslems“: „Hört gefälligst auf damit! ‚In schā‘ allāh, al-hamdu li-llāh‘ – so hat vor zehn Jahren doch kein Mensch auf der Straße gesprochen!“