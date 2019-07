Das Wollgras besiedelt bevorzugt Hochmoor- und Sumpfgebiete. Die Pflanze ist charakteristisch für die hiesige Region, in der nun überarbeitete Schutzbestimmungen gelten. (Maren Arndt)

Landkreis Osterholz. Es war erneut ein zähes Ringen: Nach dem Erlass der Sammelverordnung für Natur- und Landschaftsschutz in der Hammeniederung und im Teufelsmoor Ende 2016 hat der Osterholzer Kreistag nun die erste Änderung der umstrittenen Richtlinien beschlossen. Die Wogen der Empörung schlugen dieses Mal nicht ganz so hoch, aber ein Selbstgänger war der Beschluss nicht. Nachdem der Fachausschuss die finale Debatte überraschend dem Kreistag überlassen hatte, gab es dort jetzt Last-Minute-Anträge und hartnäckige Wortgefechte sowie eine Aufhebung des Fraktionszwangs bei SPD und CDU nebst einer Sitzungsunterbrechung.

Hinter der Änderung, die nun mit einiger Verspätung in Kraft tritt, stehen SPD, CDU und AfD sowie Landrat Bernd Lütjen und Grundmandat-Inhaber Claus Tietjen. Grüne, Linke, Bürgerfraktion und FDP stimmten mit Nein. Während die Grünen und die Linken die Vorgaben zum Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel als viel zu lasch ablehnten, kritisierte die BF/FDP-Gruppe die Regulierungsdichte und die Gebietsgröße von gut 92 Quadratkilometern. Auch dass die Jagd mit Bleischrot teilweise erlaubt bleiben soll, weil Land oder Bund bisher keine strengeren Vorgaben machen, war für die Grünen unannehmbar.

Der Landrat hob eingangs hervor, die Verwaltung habe einen intensiven Dialog mit den hauptbetroffenen Landwirten geführt. Heraus kamen am Ende mehr als ein Dutzend verschiedene „flächenspezifische Auflagenkombinationen“, die einen Kompromiss zwischen Ökologie und Ökonomie darstellten: „Wir haben uns die Abwägungsvorschläge nicht leicht gemacht, aber es ist ein gangbarer Weg.“ Ein grundsätzliches Chemie-Verbot, wie es die Grünen für die Naturschutzflächen gefordert hatten, sei „dort schlecht umsetzbar“. so Lütjen. Die Verwaltung wolle über Erlaubnis oder Verbot auf Antrag im Einzelfall entscheiden.

Dörte Gedat (Grüne) war empört. Der Landkreis habe sich im Vorjahr – wenngleich gegen den Rat der Kreisverwaltung – der Aktion „Pestizidfreie Kommune“ angeschlossen und wolle auf eigenen Flächen nicht mal mehr am Straßenrand spritzen. Da sei es grotesk, nun gerade in besonders empfindlichen Schutzgebieten die Tür für Chemiekeulen wie Glyphosat weiterhin offen zu lassen. Betroffene Landwirte könnten einen um ein Drittel höheren Erschwernisausgleich erhalten, wenn der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel auf Grünland untersagt werde, warb Gedat.

Dezernent Dominik Vinbruck unterschied zwischen kreiseigenen Flächen und Pachtverträgen einerseits und dem Eingriff in privates Grünland andererseits. Ihn überrasche neben dem späten Zeitpunkt auch der Umstand, dass die Grünen damit nun vom eigenen Beschluss der Sammelverordnung abrückten, den sie mit SPD und Linken Ende 2016 gefasst hatten. Der Landkreis wolle ein verlässlicher Partner für die Landwirte sein: „Die mechanische Behandlung unerwünschter Dominanzbestände ist nicht automatisch schonender als der selektive Einsatz von Pflanzenschutz“, betonte der Landkreis-Beamte.

Vinbruck griff damit auf, was auch Landwirt Wilfried Lühr aus Teufelsmoor in der Bürgerfragestunde zu bedenken gegeben hatte: Der Tiefschnitt wäre schädlich und kein probates Mittel etwa gegen invasive Arten. Jetzt wiederholte Vinbruck: Die Fläche müsste dann häufiger bearbeitet werden und es litten auch erwünschte Pflanzenarten darunter. Der Dezernent versicherte: Die Naturschutzbehörde werde sich „jeden Antrag sehr genau ansehen“ und Pflanzenschutzmittel „sicher nur selten und auf kleinen Flächen“ erlauben.

Reinhard Seekamp von der Linkspartei blieb hart: „Glyphosat in einem Naturschutzgebiet ist für mich undenkbar.“ Der Unkrautvernichter sei überhaupt nur noch deshalb im Einsatz, weil sich ein CSU-Agrarminister Ende 2017 nicht an den Kabinettsbeschluss gehalten hatte. Für die SPD bekannte Fraktionschef Björn Herrmann, die Genossen seien in der Frage gespalten, weshalb der Fraktionszwang in dieser Frage aufgehoben werde. So fand das Verbot schließlich keine Mehrheit.

Christina Jantz-Herrmann hatte sich dabei mit sieben SPD-Abgeordneten den Grünen angeschlossen. Sie erklärte, es gehe um den konsistenten Umgang mit den eigenen Beschlüssen zur pestizidfreien Kommune. Alles andere als ein Glyphosat-Verbot falle auch hinter die Erkenntnisse der Weltgesundheitsorganisation zurück, die das Total-Herbizid inzwischen als „wahrscheinlich krebserregend“ einstuft.

Der Einsatz von Bleischrot auf den Landschaftsschutzflächen, die nicht zum EU-Vogelschutzgebiet zählen, bleibt trotz des Protests der Grünen-Fraktionschefin ebenfalls erlaubt. Auch in dieser Frage hatte Björn Herrmann den Seinen das Abstimmungsverhalten freigestellt, und erneut konnte Gedat nur acht Sozialdemokraten überzeugen. Sie schimpfte, es handele sich um eine Abkehr gegenüber dem Entwurf, der öffentlich ausgelegen hatte. Zugleich räumte sie ein, beim Beschluss der Ursprungsverordnung sei Bleischrot aus Sicht der Grünen okay gewesen.

Jetzt erklärte Gedat, dass Greifvögel, die sich an herumliegenden Munitionskügelchen oder den Eingeweiden erlegter Wildtiere bedienen, eine Bleivergiftung erleiden und einen qualvollen Tod sterben. „Das betrifft besonders die großen Greife wie den Seeadler, der außerordentlich selten und nicht von ungefähr streng geschützt ist“, warnte die Grünen-Abgeordnete. Ohne Bleischrot-Verbot könnten die umliegenden Landschaftsschutzgebiete auch keine Pufferfunktion übernehmen, da sich die Tiere nicht an Gebietsgrenzen halten, argumentierte Gedat.

Ohne Bleischrot-Verbot durch Bund und Land aber, so erwiderte Dominik Vinbruck, sei eine strengere Handhabe per Verordnung nach seiner Einschätzung nicht rechtssicher. Torsten Wischhusen (CDU) bemerkte, es habe sich ohnehin inzwischen eingebürgert, dass die Jäger die sogenannte Aufbrüche nicht im Revier zurücklassen; es brauche kein Verbot.

SPD und Grüne setzten schließlich mit beinahe gleichlautenden Anträgen gemeinsam durch, dass die Mahd im Naturschutzgebiet Hammeniederung auch auf Marschgrünland erst nach dem 15. Mai erfolgen darf. Anders als am Freitag berichtet, stimmte die SPD in dieser Frage bis auf ein Mitglied geschlossen für den eigenen Antrag ab, den die Fraktion erst kurz zuvor eingereicht hatte. Die Verwaltung indes hatte für die Fluss-und Moormarsch keinen Termin mehr vorgeben wollen, dem schlossen sich aber lediglich sechs Christdemokraten und die AfD an.