Der Kreistag diskutierte, was mit dem Biogas geschehen soll, das ab 2023 aus dem Inhalt der braunen Tonnen gewonnen wird. (Seeger/DPA)

Landkreis Osterholz. Der Osterholzer Kreistag hat einstimmig den Weg frei gemacht für die geplante Biomüll-Vergärungsanlage in Heilshorn. Die Abgeordneten beschlossen für Bau und Betrieb die Gründung einer Kommunalgesellschaft, an der sich die Kreise Verden und Cuxhaven sowie die Stadt Cuxhaven beteiligen sollen. Trotz grundsätzlicher Übereinstimmung, dass die Anlage einen Leuchtturm setze für die klimaschonende und zukunftssichere Abfallentsorgung, gibt es in der Kreispolitik weiterhin auch Uneinigkeit zu dem 19-Millionen-Euro-Projekt.

Sie gilt der Frage, was mit den jährlich rund zwei Millionen Kubikmetern Biogas geschehen soll, die voraussichtlich ab 2023 aus dem Inhalt der braunen Tonnen gewonnen werden. Einspeisen und vermarkten, um so die Investitionen zu refinanzieren – inklusive einer Tankstelle für grüne CNG-Fahrzeuge? Oder sollte der größere Teil des Biomethans in Wasserstoff umgewandelt werden, um bei einer sogenannten Zukunftstechnologie einen Fuß in die Tür zu bekommen? Immerhin nähert sich die benachbarte Firma Faun mit ihren Brennstoffzellen-Müllautos der Serienreife.

Kontroverse Diskussion

Die Verwaltung will erst einmal nichts ausschließen und eine Entscheidung auch davon abhängig machen, ob Fördermittel fließen. Die Abgeordneten indes machten bereits deutlich, wo sie welche Zukunftsperspektiven sehen. Für Björn Herrmann (SPD) ist die Gasproduktion die naheliegende Zukunftsoption für Energie und Verkehr. Während es Herrmann mit dem Gasantrieb darum geht, nicht alle Zukunftsanstrengungen allein auf die Karte der Elektromobilität zu setzen, könne Wasserstoff aus seiner Sicht „vielleicht irgendwann mal“ auch eine Option sein. Kai Martin Köpke (CDU) erwiderte, es sei genau umgekehrt: Gerade wegen der Probleme von E-Autos müsse die Wasserstoff-Stufe schon heute mitgeplant werden.

André Hilbers (Grüne) widersprach wiederum beiden Vorrednern: Auch Wasserstoff-Autos führen mit Batterien, nur liege eine effiziente Produktion noch in weiter Ferne. Insofern könne es zwar sinnvoll sein, in Heilshorn zunächst aufs Gas zu setzen, jedoch als eine Ergänzung zur Elektromobilität. „Für viele Fahrten bleibt das Elektroauto auch weiterhin die bessere Lösung“, zeigte sich Hilbers überzeugt.

Während Reinhard Seekamp (Linke) durchblicken ließ , er neige in dieser Frage eher der CDU zu ("Wasserstoff muss von Anfang an mit im Blick sein), handelt es sich für Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) um noch ungelegte Eier: "Der große Gewinn besteht doch darin, dass wir aus Abfall Energie machen – welche auch immer." Der Technologiestreit drohe die Bedeutung des Beschlusses zu verwässern, befürchtete Pallasch, der die Pioniertat nicht zerredet sehen möchte.

CDU-Fraktionschef Rainer Sekunde warnte SPD und Grüne davor, sich in der Debatte über Gas- oder Elektroantriebe zu verzetteln. Ausdrücklich lobte Sekunde die Linkspartei, die sich davon überrascht zeigte. „Es wäre sträflich, ohne Wasserstoff zu planen; zum Glück hat das jetzt auch der Bundeswirtschaftsminister verstanden“, sagte Sekunde mit einer Spitze in Richtung Peter Altmaier (CDU).

Hilbers und Herrmann versicherten einander, Stromautos und Gasautos nicht gegeneinander ausspielen zu wollen. Aber der SPD-Mann wollte das letzte Wort behalten: „Wir sind gut beraten, uns darüber Gedanken zu machen, was diese Anlage in Zukunft soll und kann“, befand Herrmann. Und da in Heilshorn nun mal kein Strom produziert werde, sei grünes Gas wegen der verfügbaren Fahrzeugtechnik nun mal erste Wahl.

Die Grünen-Fraktionschefin Dörte Gedat sagte, sie halte die geplante Vergärungsanlage in jedem Fall für ein Leuchtturmprojekt in Sachen Klimaschutz, das auch gemeinsam beschlossen werden solle. Sie hätte sich von CDU und SPD aber ähnlich tatkräftigen Weitblick gewünscht, als es im Dezember 2019 im Kreistag darum ging, die permanente Austrocknung und Ausgasung der Moore zu bremsen. „Beim Transformationspfad für die Moorlandschaft müssten wir dringend tätig werden, denn da gibt es die größten Einsparpotenziale“, mahnte Gedat und setzte hinzu, damit wolle sie den Stellenwert der Heilshorner Anlage gewiss nicht schmälern.

Auf Nachfrage von Wilfried Pallasch erklärte Kreisdezernent Werner Schauer, die Einbeziehung der Nachrotte auf dem Gelände der Abfall-Service Osterholz GmbH (Aso) mache das Vorhaben wirtschaftlicher. Wie berichtet, sollen die Heilshorner Gärreste bei der Aso zu Kompost aufbereitet werden. Da die ungenutzte Halle dort schon stehe und bereits abgeschrieben sei, komme ein Umbau in Pennigbüttel den Gebührenzahler wesentlich günstiger als ein Neubau in Heilshorn, argumentierte der Dezernent.

Jeder der vier Projektpartner wird nun bis zum Betriebsstart der Anlage 712 514 Euro Einlagekapital aufbringen; zum 1. September 2020 soll, die Zustimmungen aus Verden und Cuxhaven vorausgesetzt, die „Kommunale Entsorgungsanstalt Nord-Niedersachsen gkAöR“ die weiteren Planungsgeschäfte übernehmen. Später wird dann jeder Partner eine Umlage zur Finanzierung des laufenden Betriebs zu leisten haben, deren Höhe sich nach der Menge des angelieferten Bioabfalls bemisst. In der Verbandsversammlung wirken künftig für Osterholz Landrat Bernd Lütjen und der Werksausschussvorsitzende Kai-Martin Köpke mit, vertreten durch Werner Schauer und Bettina Rolf-Pissarczyk.

Der Jahresabschluss der Osterholzer Kreisabfallwirtschaft für das Jahr 2019 wurde vom Kreistag jetzt ebenfalls einstimmig angenommen. Das Ressort hatte einen Überschuss von fast 435 600 Euro erwirtschaftet, was eine Verbesserung von 123 600 Euro gegenüber dem Plan bedeutet. In die Rücklage des Eigenbetriebs wurden planmäßig weitere 150 000 Euro gesteckt und 7400 Euro wurden an den Landkreis ausgeschüttet. Der größere Teil vom Überschuss wird alle drei Jahre preismindernd zugunsten der Gebührenzahler aufgelöst. Die für den Hausabfallbereich gebildete Gebührenrückstellung belief sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt 1,08 Millionen Euro. Höhere Müllgebühren gibt es damit 2021 nicht.