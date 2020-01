Im Lernhaus im Campus arbeiten alle zusammen: Kollegium, Schüler und Mitarbeiter demonstrierten diesen besonderen Zusammenhalt bei einem tänzerischen Flashmob anlässlich der Verabschiedung von Oberschuldirektor Dietmar Krause. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbeck. Das Lernhaus im Campus hat sich gewaltig gemausert. Aus der ehemaligen Haupt- und Realschule wurde nach dem Neubau das Lernhaus im Campus. Die Schule verwirklichte gemeinsam mit dem Schulträger hier unter anderem eine besondere Neuerung: das Lernen in Lernlandschaften. Dahinter steht die Philosophie, dass Schülerinnen und Schüler für ihren Lernerfolg selbst verantwortlich sind. Aber Lernen braucht auch Zeit und Raum. Mit den Lernlandschaften organisieren, strukturieren und reflektieren die Schülerinnen und Schüler den Lernprozess aktiv und arbeiten hier überwiegend in kooperierenden Lernformen, heißt es auf der Website des Lernhauses.

Nicht ganz unbeteiligt an dieser Philosophie war Oberschuldirektor Dietmar Krause. Er leitete das Lernhaus im Campus seit August 2012 unter dem Motto „Schule muss so schön sein, dass die Kinder weinen, wenn sie Ferien haben.“ Dafür schufen die Verantwortlichen drei Schulkulturen: die Beziehungskultur, die Lernkultur und die Kreativkultur. Mit diesem Konzept bewarb sich das Lernhaus im Campus im vergangenen Jahr um den Deutschen Schulpreis 2020 und landete damit wie berichtet bereits unter den ersten zwanzig Schulen.

Heimlich einstudiert

Am 31. Januar war nun für Oberschuldirektor Dietmar Krause der letzte Arbeitstag gekommen, er darf in Pension gehen. „Ich hatte ja schon einmal mein Arbeitsende verschoben, und wäre auch gern noch bis zum Ende des Schuljahres geblieben, aber das war organisatorisch nicht möglich“, bedauerte Krause. Wie das, was Krause an der Schule geschaffen hat, von der Schülerschaft, dem Kollegium und den Mitarbeitern gelebt wird, davon konnte er sich an seinem letzten Arbeitstag noch einmal eindrucksvoll überzeugen.

Heimlich, still und leise und vor allen Dingen von Schulleiter Krause unbemerkt hatten die Jugendlichen aller Klassenstufen mit ihren Lehrern einen Tanz-Flashmob einstudiert.

Über mehrere Wochen übten die Jugendlichen gemeinsam mit den Lehrkräften die richtigen Moves zu dem Song „Celebrations“ von Cool & The Gang. Oberschuldirektor Krause erfuhr erst am Freitagmorgen von Oberschulkonrektor Michael Timmermann und dem Didaktischen Leiter Marc Seis, dass da etwas im Busch sei. „Ich solle mich bereithalten, hieß es“, verriet Krause mit gerührter Stimme. Kurz nach neun Uhr wurde Krause dann konspirativ in den im Verwaltungstrakt gelegenen „Raum der Stille“ geführt, von dem aus man einen erstklassigen Blick auf den Campusplatz genießt. Und dort warteten 500 Personen in einem genau abgezirkelten Bereich. Als Krause am Fenster erschien, setzte die Musik ein, und die ganze Schule verabschiedete ihren Schulleiter mit einer sehenswerten Choreografie.

„Es war für mich beeindruckend zu sehen, wie das Ensemble hier zusammenspielt – Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter“, sagte Krause nach der Vorführung. „Es ist auch beeindruckend zu sehen, welches Engagement gerade die Lehrkräfte an dieser Schule zeigen“, freute sich der scheidende Schulleiter.

Um 11 Uhr hatte Krause dann noch zur offiziellen Verabschiedung in die Mensa des Campus eingeladen. Doch die lobenden Abschiedsworte von Kollegen, Vertretern des Schulträgers, der Landesschulbehörde und von privaten Freunden haben sicherlich längst nicht das Maß an Zuneigung geweckt, die der Flashmob „seiner“ Schüler und Mitarbeiter bei Krause ausgelöst hatten.

„Ich bin jetzt noch sehr gespannt auf das Ergebnis der Beurteilung des Deutschen Schulpreises“, verriet Dietmar Krause. Falls die Schule dann Ende März eine Einladung nach Berlin erhält, ist Dietmar Krause sicherlich mit dabei.