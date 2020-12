Die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck (Archivfoto) soll möglichst noch im Dezember zum Impfzentrum für den Landkreis werden. (Christian Kosak)

Um möglichst viele Menschen mit einem Impfstoff gegen das Coronavirus zu versorgen, plant Niedersachsen insgesamt 60 Impfzentren. Der Landkreis Osterholz schlägt vor, eines der Zentren in der Kreisstadt einzurichten. Genauer gesagt in der Stadthalle von Osterholz-Scharmbeck. So laute der Vorschlag ans Land, teilt Verwaltungssprecherin Jana Lindemann mit: Die Stadthalle liege zentral im Kreisgebiet, sei verkehrsgünstig und von allen Gemeinden aus gut zu erreichen.

Auch verfüge sie über einen geeigneten Grundriss sowie notwendige technische Voraussetzungen. „Wir haben uns daher sehr gefreut, dass die Stadthalle sofort signalisiert hat, die Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen“, berichtet Landrat Bernd Lütjen. Da die Finanzierung über das Land erfolgt, muss es dem Standort zustimmen. Wann das Impfzentrum starten kann, welche Personen zuerst geimpft werden sollen und wie Impfquote und Personalschlüssel aussehen, wurde bisher nicht bekannt gegeben.