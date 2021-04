Laien-Selbsttests für daheim sind eine Möglichkeit, den Auflagen der strengeren Arbeitsschutzverordnung nachzukommen. (Zacharie Scheurer)

Landkreis Osterholz. Der Bund verpflichtet Arbeitgeber demnächst dazu, ihren Beschäftigten einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten, wenn diese nicht im Homeoffice arbeiten können. Beschäftigte mit erhöhtem Infektionsrisiko durch viele Kontakte und geschlossene Räume sollen zwei Tests pro Woche nutzen können. Die Art des Tests - professioneller PoC-Antigenschnelltest oder Laien-Selbsttest - ist dabei nicht vorgeschrieben, die Kosten hat der Betrieb zu tragen.

Etliche Betriebe haben die Test-Kits für ihre Mitarbeiter längst freiwillig besorgt. Gleichwohl kritisieren Handwerkskammer und IHK die Angebotspflicht als unnötig und kostentreibend; zugleich beraten sie ihre Mitgliedsbetriebe nun intensiv bei Beschaffung und Organisation. Auch medizinische Masken müssen weiterhin besorgt werden, wenn kein Homeoffice möglich ist und Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Pro Arbeitnehmer sei bis zum vorläufig geplanten Ablauf der Arbeitsschutzverordnung Ende Juni mit Mehrkosten von 130 Euro zu rechnen, heißt es aus dem Bundesarbeitsministerium.

Keine belastbaren Zahlen

Der Landkreis Osterholz als Arbeitgeber hat nach eigenen Angaben kurz vor Ostern damit begonnen, dem Personal, das nicht dauerhaft im Homeoffice ist, einen wöchentlichen Schnelltest anzubieten. Wie Verwaltungssprecherin Jana Lindemann mitteilt, wolle die Behörde mit gutem Beispiel vorangehen. Wie gut das Angebot angenommen wird, lasse sich noch nicht sagen, weil es noch nicht so lange laufe.

Es sei aber eine gute Ergänzung zu den seit Langem bestehenden Hygienemaßnahmen sowie zu den wöchentlichen Bürgertestungen; seit der zweiten März-Woche gibt es für alle Menschen den Anspruch auf einen kostenlosen PoC-Antigen-Test pro Woche. Mit dem Angebot hat der Landkreis einige Ärzte, Apotheken und Dienstleister in der Region beauftragt (Infos zu den Standorten unter www.landkreis-osterholz.de/corona-schnelltest).

Fragen und Bedenken

Die geänderte Corona-Arbeitsschutzverordnung soll ab Mittwoch gelten, doch es gibt noch einige Fragezeichen. Juristen streiten darüber, ob sich Beschäftigte einer Anordnung widersetzen oder umgekehrt ihren Brötchengeber zu einem Angebot zwingen können. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollen sich darauf verständigen, ob innerhalb oder außerhalb der Arbeitszeit getestet wird.

Zugleich mehren sich Zweifel an der Genauigkeit der sogenannten Tests zur Eigenanwendung durch Laien. In der ansteckenden Phase zu Beginn einer Infektion sind falsche negative Ergebnisse relativ häufig. Aber eine größere Testdichte könnte das zum Teil wettmachen helfen, sagen Experten. Es gehe vor allem darum, unwissentlich Infizierte entdecken und in Quarantäne schicken zu können.

Getestet wird zu Hause

Die Kosten für die Laien-Selbsttests seiner Beschäftigten trägt der Landkreis selbst, so die Landkreis-Sprecherin. Sie liegen je nach Hersteller zwischen 4 bis 5 Euro pro Test. Lindemann schildert, wie die Kreisverwaltung die Mitarbeiter-Testungen einstweilen handhabt: „Die Selbsttests werden von dem Mitarbeitenden am individuell ersten Arbeitstag der Woche zu Hause durchgeführt. Dies hat gegenüber einem fest terminierten wöchentlichen Schnelltest-Angebot durch einen Dritten den Vorteil, dass jeder Mitarbeitende dann den Test durchführen kann, wenn er auch tatsächlich in Präsenz vor Ort ist.“

Sonderfall Kitas und Schulen

Darüber hinaus gibt es für die kommunal Beschäftigten in Schulen und Kitas bereits weitere Angebote (wir berichteten). Mit wachsendem Erfolg, so Lindemann: „Nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten sind die Beschaffungswege derzeit vergleichsweise stabil, sodass der Landkreis Osterholz immer eine gewisse Grundmenge vorhält, aber keine Tests hortet.“

Für Lehrer und Schüler wiederum will die Große Koalition ab einem Inzidenzwert von über 100 zwei Tests pro Woche vorschreiben; der entsprechende Gesetzentwurf zu einer bundesweiten Notbremse wurde am Freitag zunächst an den Gesundheitsausschuss des Bundestags verwiesen. In Niedersachsen gilt für den Präsenzunterricht ohnehin bereits seit Ende der Osterferien eine Testpflicht.

Ritterhude fängt an diesem Montag, 19. April, an, allen Beschäftigten wöchentlich zwei Schnelltests beziehungsweise Selbsttests anzubieten. „Sobald die bereits bestellten Testkits geliefert sind“, teilt Ralph Härte, Sachgebiet Personalservice, mit und betont, es handele sich um einen freiwilligen Test. Die Mitarbeiter würden sich dazu vor Dienstbeginn bereits zu Hause testen. Da ein Test etwa fünf Euro koste und die Gemeinde 250 Mitarbeiter habe, sei maximal mit Ausgaben in Höhe von etwa 10.000 Euro im Monat zu rechnen. „Die Kosten werden von der Gemeinde getragen“, so Härtel. Dass es dafür von irgendeiner Stelle eine Erstattung geben wird, sei bislang nicht zu erkennen. „Eine Ausnahme gibt es für die bisher durchgeführten Tests in den Einrichtungen, wo eine hälftige Beteiligung des Landes zugesichert wurde.“ Denn punktuell wird bereits seit einigen Wochen in den Kitas und Schulen mithilfe von Schnelltests getestet. Die Sozialstation, der ambulante Pflegedienst der Gemeinde Ritterhude, übernehme das Testen in diesen Einrichtungen.

DDie Stadt Osterholz-Scharmbeck macht ihren Beschäftigten, die nicht dauerhaft im Homeoffice arbeiten, seit dieser Woche - und bis auf Weiteres entsprechend der Testverfügbarkeit, so Rathaus-Sprecherin Lisanne Matthiesen - ein regelmäßiges freiwilliges Testangebot. „Es besteht für die Mitarbeitenden also keine Verpflichtung, sich zu testen. Das Testangebot soll die bestehenden Hygienemaßnahmen weiter verbessern und ist als Ergänzung zur Bürgertestung gedacht. Für Bürgertests gibt es in Osterholz-Scharmbeck bereits mehrere Anlaufstellen.“

Sofern nicht ausschließlich im Homeoffice gearbeitet wird, bekommt jeder Beschäftigte einmal Mal pro Woche einen Selbsttest, auch Laientest genannt, angeboten. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck stellt dafür ihren Mitarbeitenden Corona-Testkits zur Verfügung. Diese enthalten fünf Selbsttests und reichen somit für fünf Wochen. Matthiesen: „Die Stadt sieht sich damit gut aufgestellt, um Infektionsketten bei einer Corona-Erkrankung eines Mitarbeitenden schnell zu durchbrechen.“ Die Stadt hat 330 Personen in ihrer Mitarbeiter-Kartei. Davon seien, so Matthiesen, 211 Arbeitsplätze nicht geeignet für Homeoffice. Für die anderen 119 nutzen 89 die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Manche machen es im Wechsel, andere wiederum tageweise. Das ist sehr individuell geregelt, unter anderem auch wegen der Sprechzeiten.