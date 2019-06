Mit Hilfe von Bernd Salewski (links) haben sie einander gefunden: (v.r.) Retha Rusk, Christa von Oehsen, Amber Brunjes und Heinz Mehrtens. (Christian Kosak)

Freißenbüttel. Vor einem Jahr hat Amber Brunjes in Freißenbüttel vor einer ehemaligen Gastwirtschaft gestanden. Sie und ihr Mann Jonathan waren auf der Suche nach möglichen Verwandten gewesen. „Brünjes?“ – habe sie versucht, sich bei den Anwohnern verständlich zu machen. Aber Leute mit dem Namen Brünjes gibt es viele, und die gesuchte Familie, die Nachfahren des 1947 verstorbenen Andreas Brünjes, kannte keiner. Heute steht sie wieder in Freißenbüttel – mit Christa von Oehsen an ihrer Seite. Sie ist eine Enkelin von Andreas Brünjes und damit eine Verwandte von Ambers Mann Jonathan Brunjes.

„Die jungen Leute wissen das heute nicht mehr“, nimmt Christa von Oehsen ihre Nachbarn mit einem Schmunzeln in Schutz. Die Alten dagegen hätten der Amerikanerin helfen können, ist sie überzeugt. „Ich habe meinen Großvater noch gekannt“, erzählt sie. Als er starb, sei sie elf Jahre alt gewesen. Er habe einen Laden mit Gaststätte in Freißenbüttel gehabt. Auf ihrem Dachboden bewahrt sie Erinnerungsstücke an ihn und die Familie auf – Urkunden, Notizen, Bilder, Briefe. Die holte sie raus, als sie vorigen Juli im OSTERHOLZER KREISBLATT von der Suche der Brunjes' nach ihren deutschen Wurzeln las. Über den Hamberger Hobby-Ahnenforscher Bernd Salewski waren die Brunjes aus Las Vegas, Nevada, damals an die Redaktion heran getreten.

Besuch des Kirchenbüros

Trotz der unterschiedlichen Schreibweise der Nachnahmen war Christa von Oehsen sich sicher, dass sie mit Jonathan Brunjes verwandt ist. Wenn auch nur über ihren Großvater und nicht über ihre Großmutter. Denn diese war die zweite Ehefrau von Andreas Brünjes gewesen. Jonathan Brunjes Ur-Großvater Martin Brünjes war dagegen ein Sohn aus erster Ehe. Seine Mutter verstarb früh, sein Vater heiratete erneut.

Ihre Tochter habe daraufhin per E-Mail Kontakt zu Amber und Jonathan Brunjes in Nevada aufgenommen, erzählt Christa von Oehsen. Ein Ergebnis des daraus resultierenden regen Briefwechsels ist die erneute Reise nach Deutschland. Diesmal wird Amber Brunjes allerdings nicht von ihrem Mann, sondern von dessen Tante Retha Rusk, geborene Brunjes, begleitet. Die pensionierte Rektorin einer Grundschule wollte unbedingt ihre deutschen Verwandten treffen. Genau wie Christa von Oehsen sei sie eine Enkelin von Andreas Brünjes, erklärt sie. Und anders als Jonathan und Amber Brunjes, die nach Las Vegas gezogen sind, lebt sie noch in Wilmington, North Carolina, dem Ort, wo sich Martin Brünjes einst niederließ. Sie verstehe nun, warum ihr Großvater dort geblieben sei, sagt sie: „Wilmington ist genau so grün, wie diese Gegend hier; das muss ihn an seine Heimat erinnert haben.“ Amber Brunjes ist ihrerseits von den alten Gebäuden fasziniert. Sie seien so authentisch. „In Las Vegas stehen all diese Häuser – Nachbauten des Eiffelturms, des Louvre, der Pyramiden; alles Fassade, nichts ist echt. Aber diese Häuser hier, die sind echt“, schwärmt sie.

Abgesehen von dem Treffen mit Christa von Oehsen steht ein Besuch im Kirchenbüro St. Willehadi – indem die alten Ortsbücher aufbewahrt werden – und ein Blick in die Kirche auf dem Programm der beiden Amerikanerinnen. Ein Treffen mit einem weiteren Enkel von Andreas Brünjes findet ebenfalls statt.

Außerdem hat sich der Ritterhuder Heinz Mehrtens zu den Frauen gesellt. Aufgrund des Zeitungsartikels und einer Nachfrage bei Bernd Salewski hat er mit Christa von Oehsen eine für ihn bis dahin unbekannte Verwandte entdeckt: Sein Großvater war der Bruder von Christa von Oehsens Mutter. Mit den amerikanischen Brunjes' ist er daher zwar nicht verwandt. Einander kennenlernen wollten sie sich alle trotzdem.