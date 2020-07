Nicoline Schambach, Sprecherin der Stadtverwaltung, verlässt Osterholz-Scharmbeck. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Bisweilen überkomme sie schon ein wenig Wehmut, wenn sie in ihren Garten schaue, bekennt Nicoline Schambach. Der Schatten einer riesigen Eiche fällt auf die Terrasse. Links wächst wilder Wein, rechts hat sich eine Kletterhortensie lang und breit gemacht. „Ich sitze gerne hier, bei einem Glas Rotwein. Hin und wieder kann es auch Weißwein sein.“ Andererseits, überlegt die Pressesprecherin der Stadt Osterholz-Scharmbeck, „findet Kimba Berlin ganz gut“. Die Halterin des siebeneinhalb Jahre alten Rhodesian-Ridgeback-Rüden zieht es in die Hauptstadt, weil sie dort aufgewachsen ist, studiert und ihre berufliche Laufbahn gestartet hat. „Es war für mich immer klar, dass ich irgendwann zurückkehren würde.“

Am 1. August kehrt die 61-Jährige der Stadt Osterholz-Scharmbeck den Rücken, die seit 2007 ihre Arbeitgeberin gewesen ist. Das Reihenhaus nahe des Bremer Rhododendron-Parks ist bereits verkauft, der Umzug in eine Wohnung im Berliner Westend, nahe dem Olympiastadion, steht bevor. Nicoline Schambachs Lebensgefährte, ein Journalist, ist Hertha-Fan und lebt schon seit mehr als einem Jahr wieder in Berlin. Stiefsohn Nick studiert dort.

Nicoline Schambach hat in Rostock gelebt, im österreichischen Linz – und in Heilshorn („Der Liebe wegen“). Den Wechsel 2004 aus der Millionenstadt in den 2000-Einwohner-Ortsteil im Osterholz-Scharmbecker Westen habe sie schon als kleinen Kulturschock erlebt, gibt die „Stimme des Rathauses“ zu. Nun also wieder Berlin, zurück zu den Wurzeln. „Es ist genau der richtige Zeitpunkt.“

Das heißt nicht, dass der Abschied von der Kreisstadt trennungsschmerzfrei vonstatten gehen wird. „Ich habe die Arbeit dort die ganzen Jahre über geliebt“, sagt sie. Weil die Tätigkeit so vielseitig sei. „Wir haben ein super Team und auch tolle Chefs“, lautet ihre Bilanz der Zusammenarbeit mit unter anderem zwei Bürgermeistern.

Auch kann Schambach auf äußerst spektakuläre Aktionen zurückblicken. 2013 etwa hat sich Osterholz-Scharmbeck im Guinness-Buch der Rekorde verewigen können. In der Turnhalle der Menckeschule wurde die längste Ostereierkette der Welt zusammengesetzt: 13 623 Eier ergaben eine Länge von 771,9 Metern. Oder die Geschichte mit der „Stadt-auf-Zack“-Sommertour des NDR. 738 „Teufel“ wurden – „bei sensationellem Wetter!“ – am Haus am Markt gezählt, womit Osterholz-Scharmbeck sich gegen neun konkurrierende Städte durchsetzte und ein Preisgeld von 1000 Euro einheimste.

18 Monate hat die Stadtsprecherin auch beim Landkreis Osterholz gearbeitet, zusammen mit Peer Beyersdorff die erste Messe beim Breitbandkompetenzzentrum organisiert. „Das war natürlich ziemlich technisch für meinen Geschmack, und so habe ich mich für die Stelle interessiert, die von der Stadt ausgeschrieben war.“ Dort war Nicoline Schambach wesentlich am Aufbau einer funktionierenden Corporate Identity beteiligt. Neues Logo, neue Website, Kampagnen mit Werbeplakaten in Zügen. Teilnahme am EU-Stadtentwicklungsprojekt Smart Cities.

Die Tochter eines Arztes und einer musisch begabten und interessierten Lehrerin hat an der Freien Universität Berlin Germanistik und Theaterwissenschaften studiert, dann auch zwei Semester Publizistik, „jedoch noch ohne großes Interesse“. Das wurde beim Sat.1-Frühstücksfernsehen geweckt, zu dem sie wechselte, nachdem sie schon während des Studiums als Regieassistentin am Schiller-Theater gearbeitet hatte. Bald übernahm Schambach einen Job in der Redaktion der Talkshow „Vera am Mittag“, die der Sender auf dem Studiogelände der Medienstadt Babelsberg produzierte. „Eine wilde und spannende Zeit“, während der sie – zuständig für die Vorbereitung der Sendung und die Einladungen der Gäste – mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun hatte. Das Spektrum reichte vom Bankräuber bis hin zum Exzentriker mit bizarren erotischen Vorlieben („Einer hat sich gern ins Kinderbett gelegt.“).

Das privatisierte Fernsehen, erklärt sie, habe Otto Normalverbraucher erstmals die Möglichkeit gegeben, seine Lebensgeschichte einem großen TV-Publikum zu erzählen. Stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit dieser Art von Autobiografien. „Es gab diese Talkshow-Touristen. Aber das Umfeld der Gäste wurde gründlich abgefragt, und beim Sat.1-Frühstücksfernsehen floss auch kein Geld, abgesehen von der Hotelübernachtung und einer Aufwandsentschädigung in überschaubarer Höhe.“ Trotzdem wurde für die neuen Nachmittagsformate wie am Fließband produziert. „Sechs Shows an einem Wochenende, damit für jeden Werktag was da war.“

Im August will Nicoline Schambach nun erst einmal die Berliner Wohnung renovieren und ihren Hobbies nachgehen. Mütterlicherseits hat sie die Liebe zum Theater in die Wiege gelegt bekommen. „Wo es mich beruflich hintreibt, weiß ich noch nicht. Ich möchte etwas tun, was mir Freude macht. Das kann Presse- oder Öffentlichkeitsarbeit sein.“ Oder – in Anspielung auf Loriots „Lottogewinner“-Sketch – „meinetwegen auch eine Herren-Boutique in Wuppertal“.