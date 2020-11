Im Landkreis Osterholz ist die Zahl der Menschen, die an beziehungsweise mit dem Virus gestorben sind, gestiegen. (dpa)

Landkreis Osterholz. Im Landkreis Osterholz sind zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt geworden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, habe sie am Wochenende von den beiden Verstorbenen, 95 und 67 Jahre alt, erfahren. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf drei. „Ich bin tief betroffen von der Nachricht", erklärt Landrat Bernd Lütjen. Der 67-Jährige war Ende Oktober positiv auf das Virus getestet worden. Wegen weiterer Vorerkrankungen und einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes wurde er bis zuletzt auf der Intensivstation behandelt. In der ersten November-Woche wurde bei dem 95-Jährigen, der in einer Pflegeeinrichtung lebt, das Virus festgestellt. Auch er hatte Vorerkrankungen. Warum das Land Niedersachsen für Montag, 16. November, statt zwei insgesamt drei neue Todesfälle für Osterholz ausweist, werde derzeit geklärt, teilt die Verwaltung mit.