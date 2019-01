In Osterholz-Scharmbeck sind am Freitag zwei Tankstellen überfallen worden. (dpa)

Am Freitagabend kam es innerhalb einer Stunde zu zwei bewaffneten Überfällen auf Tankstellen in Osterholz-Scharmbeck. Zunächst überfiel ein maskierter Mann eine Tankstelle an der Ritterhuder Straße, Ecke Mozartstraße.

Der Mann forderte die 29-jährige Kassiererin auf, Bargeld und Zigaretten herauszugeben. Dabei bedrohte er sie mit einer Schusswaffe. Der Täter konnte mit mehreren hundert Euro unerkannt flüchten. Die Kassiererin erlitt einen Schock. Bei der Polizeifahndung wurden auch Polizeihunde und ein Hubschrauber eingesetzt.

Kurz danach kam es zu einem weiteren Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Rübhofstraße. Bei dem Täter handelt sich wiederum um einen maskierten Mann. Auch er forderte die 31-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe auf, ihm Bargeld zu geben. Der Mann konnte wiederum mit mehreren hundert Euro flüchten. Auch die 31-Jährige erlitt einen Schock.

Auch nach diesem Täter wurde gefahndet, beide Personen sind weiterhin flüchtig. Die Ermittlungen der Polizei laufen, Hinweise auf verdächtige Personen oder Umstände nehmen die Beamten unter (04791) 3070 entgegen. (jfj)