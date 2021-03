Ein tödlicher Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen zwischen Garlstedt und Wulsbüttel. Die Fahrbahn war stundenlang gesperrt. (Patrick Seeger)

Garlstedt/Wulsbüttel. Ein tödlicher Frontalzusammenstoß ereignete sich am frühen Dienstagmorgen auf der Landstraße 135 zwischen Garlstedt und Wulsbüttel bei Hoope. Zwei Autos waren gegen 5.45 Uhr so heftig auf einander geprallt, dass beide Fahrer noch an der Unfallstelle starben. Zahlreiche Einsatzkräfte, darunter auch sechs Fahrzeuge und etwa 30 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Osterholz-Scharmbeck und Heilshorn, eilten zur Unfallstelle, konnten einen 42-jährigen sowie einen 86-jährigen Mann aber nur noch tot mit schwerem Gerät aus den völlig demolierten Fahrzeugen bergen. Die Polizei ermittelt derzeit zur Unfallursache, zum Zeitpunkt der Kollision herrschte dichter Nebel. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Landstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden.