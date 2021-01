Im Landkreis Osterholz sind inzwischen 36 Menschen mit beziehungsweise an dem Coronavirus gestorben, teilt der Landkreis mit. (NIAID-RML/AP/dpa)

Landkreis Osterholz. Aus dem Altenpflegeheim in der Gemeinde Schwanewede, in dem vor ein paar Wochen das Coronavirus ausgebrochen war, sind zwei weitere Senioren im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Wie ein Sprecher des Landkreises Osterholz mitteilte, handelt sich dabei um zwei Personen im Alter von 82 und 91 Jahren. Die Zahl der Corona-Todesfälle liegt damit nun bei kreisweit 36 und auch die Zahl der Infektionen steigt weiterhin an. Die Kreis-Behörde zählte am Montagmittag 100 Betroffene: vier im Krankenhaus und 96 in häuslicher Quarantäne. Hinzu kämen zurzeit 116 Kontaktpersonen, für die auch eine Quarantäne angeordnet worden sei. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach einem vorübergehende Rückgang nun bei 72.