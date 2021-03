Die Baumschutzsatzung ist ein komplexes Regelwerk. Welche Arten von der neuen Fassung gesichert werden sollen und wo sie gelten soll, darüber herrscht im Stadtrat auch nach etlichen Nachbesserungen kein vollständiger Konsens. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt hat sich schwer damit getan, die seit 1988 geltende Baumschutzsatzung in eine zeitgemäße Form zu bringen. Über die neue Fassung wird seit Sommer 2018 gestritten. Und auch nach mehreren Überarbeitungen ist über den Satzungsentwurf, der an diesem Donnerstag als Beschlussvorlage in den Stadtrat kommt, kein Konsens zwischen den Fraktionen hergestellt worden. Bündnis 90/Die Grünen lehnen ihn kategorisch ab, wie sie in einer Pressemitteilung Anfang der Woche erklärt haben.

Sie nennen dafür drei wesentliche Argumente. An erster Stelle steht der Einwand, dass sogenannte Pioniergehölze vom Schutz durch die Satzung ausgeschlossen würden. Dabei seien Erle, Weide, Pappel und Birke in ihrer Art „prägend“ an vielen Stellen der Stadt und in den Ortschaften. „Sie können dann auch an markanten Stellen im Stadtgebiet gefällt werden“, warnt Fraktionschefin Brigitte Neuner-Krämer. Und zwar ohne dass die Stadt zuvor ein „fachliches Gespräch“ mit den Grundstückseigentümern führen müsste.

Kritik an der Grenzziehung

Ferner stören sich die Grünen daran, dass Bäume nicht geschützt werden, wenn sie auf Grundstücken in einer Größenordnung von bis zu 500 Quadratmetern stehen. Drittens: „Bäume im direkten Bereich von Gewässern zweiter und dritter Ordnung können nun verschwinden.“ Fazit: „Diese Satzung führt nicht zu einem Konsens und Frieden in dieser Stadt, sondern zu gesellschaftlichem Streit, denn die Politik entzieht sich in ihrer Mehrheit der Verantwortung, zum Ausgleich der Interessen in unserer Kernstadt und den Ortschaften beizutragen.“

Die SPD-Fraktion, die den Antrag zur Neufassung gestellt hat, verteidigt hingegen den Entwurf: „Schon bisher fällt der weitaus größte Teil der Birken, Weiden, Pappeln und Erlen nicht unter den Schutz der Satzung, weil sie den von der Satzung geforderten Stammumfang gar nicht erreichen. Trotzdem gab und gibt es hier keinen Kahlschlag. Schon dies zeigt, dass die Eigentümer verantwortlich mit diesen Bäumen umgehen“, so Werner Schauer, Chef der Mehrheitsfraktion im Stadtrat. Nur aus diesem Grund überhaupt hätten die Grünen in ihrer Pressemitteilung feststellen können, dass die erwähnten Pioniergehölze prägend in der Stadt und den Ortschaften sind.

Für das Einziehen einer 500-Quadratmeter-Untergrenze geben die Sozialdemokraten folgende Begründung ab: „Wenn wir wollen, dass auch zukünftig in sehr kleinen Gärten Bäume, die ansonsten unter den Schutz der Satzung fallen würden, wachsen und groß werden dürfen, dann müssen wir den Eigentümern die Gewissheit geben, dass sie diese Bäume, wenn sie für den kleinen Garten zu mächtig und für die Nachbarn zur Last geworden sind, auch ohne bürokratische Hürden und Verwaltungsgebühren zurückschneiden oder entfernen können.“ Andernfalls stünde zu befürchten, dass auf diesen Grundstücken gar keine Bäume mehr gepflanzt würden. Oder dass sie gefällt würden, bevor sie den von der Satzung vorgegeben Umfang erreicht hätten. Die Befürchtung, dass zukünftig Bäume an Gräben nicht mehr unter den Schutz der Satzung fallen sollen, hält Schauer für unbegründet: „Die Ausnahme gilt nur für Bäume in Gräben, da diese den Wasserabfluss behindern.“

Parallel zur SPD hatte auch die Verwaltung eine Neufassung geplant. Unter anderem deshalb, weil die Rechtsgrundlagen, auf die sich die 1988 verfasste Satzung berief, veraltet seien. Das Bußgeld wird noch in D-Mark ausgewiesen.

Die Grünen sehen bei den kritisierten Satzungsausschlüssen hinsichtlich „Pioniergehölzen“ und 500-Quadratmeter-Untergrenze einen Widerspruch zu den eingangs formulierten Zielen, nämlich der Belebung und Gliederung des Orts-und Landschaftsbildes, Verbesserung der Lebensqualität und des Kleinklimas, Luftreinhaltung, Speicherung von Wasser im Bodens, Verringerung des Abflusses, Erhaltung der vielfältigen Lebensräume. „Darüber hinaus werden die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes, auf dessen Grundlage die Satzung erlassen wird, durch die Inhalte nicht getragen. So werden Fragen zu den Vogelbrutstätten missachtet.“

Bolsonaro-Vergleich zurückgewiesen

Entschieden zurückgewiesen werden von der SPD-Fraktion die von den Grünen suggerierten Parallelen zwischen Jair Bolsonaros brasilianischer Regenwald-Politik und der Ratsmehrheit der Stadt Osterholz-Scharmbeck, „die nun den Bürgern unserer Stadt die Freigabe zur Freiräumung der Gärten in unserer Stadt und der Landschaft“ gibt. Werner Schauer: „Wir halten es für anmaßend, unseren Bürgern zu unterstellen, sie würden nur auf 'die Freigabe der Freiräumung der Gärten' warten, um dann rücksichtslos alles abzuholzen, was in den Gärten über die Jahre und Jahrzehnte gepflanzt, gehegt und gepflegt wurde.“ Die SPD teile nicht das Menschenbild der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, „die auf Verbote und Strafen setzt. Wir wollen die Eigenverantwortung der Bürger stärken und setzen auf Information und Aufklärung sowie auf den Vorbildcharakter städtischen Handelns“. Man wolle den Baumbestand schützen, aber nicht die Eigentümer „schikanieren“.

Zur Sache

Baumschutzsatzung auf der Tagesordnung

Über das Thema Baumschutz wurde in Osterholz-Scharmbeck während der vergangenen Wochen und Monate eine heftige Debatte geführt. Besonders emotional, wie berichtet, in der Causa Rotbuche auf dem Grundstück des ehemaligen Von-Seggern-Kaufhauses. Von daher hätte die Stadtratssitzung am Donnerstag, in der die neue Baumschutzsatzung beschlossen werden soll, möglicherweise einen Rekordbesuch erfahren. Aus den bekannten Gründen sind ab 15 Uhr in der Mehrzweckhalle der IGS Buschhausen aber nur zehn Personen als Zuhörer zugelassen. Die Plätze werden nach dem „Windhundprinzip“ vergeben. Die Baumschutzsatzung wird in einem von insgesamt 25 Tagesordnungspunkten des öffentlichen Teils behandelt, sodass mit einer langen Sitzungsdauer gerechnet wird. Da steht aber die Einwohnerfragestunde an erster Stelle.