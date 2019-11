Oane Kalfsbeek, Fred Ellmers, Bernhard Roelfsemaund der elfjährige Tjoaben (von links) gehörten zu den Aktiven, die beim Umwelttag kräftig mit anpackten. (Christa Neckermann)

Lübberstedt. Ob es stürmt oder schneit, bei Regenschauer und Sonnenstrahl: Nichts hält die Lübberstedter davon ab, im November beim Lübberstedter Umwelttag Hand anzulegen und in ihrer Ortschaft Klarschiff zu machen. „Wir führen jetzt schon seit 16 Jahren den Umwelttag durch, an dem wir nicht nur entlang der Straßen den Unrat aufsammeln, sondern auch Hecken schneiden, am Denkmal für Blumenschmuck sorgen und auch sonst dorfverschönernde Arbeiten ausführen“, erklärte Burkhard Prigge, der schon seit Jahren den Umwelttag organisiert. So hatten sich auch am Sonnabend trotz ausgewiesenen Schietwetters wieder 28 Lübberstedter am Dorfgemeinschaftshaus eingefunden.

„Das ist toll, dass ihr gekommen seid – mit so vielen hätte ich gar nicht gerechnet“, freute sich Prigge, als er unter dem Vordach regengeschützt seine Mitstreiter begrüßte. „Heute steht bei uns wieder das Müllsammeln an, außerdem wollen wir die Eiben am Friedhof austauschen, rund um den Sportplatz, das Dorfgemeinschaftshaus und den Spielplatz das Laub aufsammeln und am Denkmal die Bepflanzung für den Frühling vorbereiten. Nur die Schilder reinigen wir heute nicht“, stellte Prigge das Arbeitsprogramm vor. „Wer verdreckte Schilder sieht, merkt sich bitte, wo die sind, die säubern wir dann ein anderes Mal!“

Weniger Müll in der Natur

Dann machten sich die verschiedenen Teams zu zweit oder dritt auf den Weg. Entlang der Landstraße waren Fred Ellmers, Bernard Roelfsema und der elfjährige Tjoaben mit Pickstab, Greifzange und jeder Menge Müllbeutel unterwegs. „In den letzten Jahren mussten wir in Lübberstedt immer weniger Müll aufsammeln“, erzählte Tjoaben, der schon seit seinem dritten Lebensjahr zum harten Kern der Helfer beim Umwelttag zählt. „Ich war nur einmal nicht dabei, als mein Großvater Geburtstag hatte“, sagte der Elfjährige stolz. Die Seitenstreifen immer im Blick, sah er sofort, was dort nicht hingehört. „Als wir hier früher noch mehr Kohlfahrten hatten, lagen hier oft Schnapsfläschchen und so rum. Aber dieses Jahr sieht es schon recht gut aus“, meinte er fachmännisch. Und nicht nur Dreck und Abfall fielen dem Sechstklässler auf. „Sehen Sie mal hier! Eine Marone!“ In dem braunen Laub war der essbare Pilz kaum auszumachen, doch Tjoaben hatte ihn entdeckt. „Ich habe auch schon mal einen seltenen Giftpilz, einen Hexenröhrling, gefunden“, berichtete er. Das Pilzwissen habe er von seinem Großvater. „Aber ich sehe mir auch gern Naturdokumentationen oder die 'Sendung mit der Maus' oder 'Löwenzahn' an“.

Fritz Wellbrock und Oane Kaltsbeek machten mit dem Wagen und dem Anhänger die Runde zu den verschiedenen Teams. Heißer Kaffee, Kaltgetränke und Bier hatten sie zur Erfrischung der arbeitsamen Lübberstedter dabei. „Wollt ihr schon ein paar Mülltüten loswerden?“, wollten sie wissen. „Nee, wir sammeln erst mal weiter“, kam die Antwort.

Viel zu tun gab es an diesem regnerischen Vormittag für die Müllsammler in Lübberstedt nicht. Auch Leo und Elias, die beiden kleinen Grundschüler, waren mit dabei. Sie hatten gerade eine Flasche und ein paar weggeworfene Pappbecher aus dem Seitengraben gefischt. „Die Flaschen schmeißen wir aber alle fort. Es wäre zu viel Aufwand, die Flaschen, auf denen auch oft die Etiketten fehlen, beim Getränkemarkt abzugeben“, erläuterte Bernhard Roelfsema. Obwohl bei genauem Nachrechnen schon ein paar Euro Pfandgeld zusammengekommen wären.

Die Tour näherte sich ihrem Ausgangsort, dem Dorfgemeinschaftshaus. Die Müllausbeute hielt sich zur Freude aller in bescheidenen Grenzen. Einen halben Anhänger Unrat hätten die fleißigen Helfer in Lübberstedt aufgelesen, konnte Burkhard Prigge dann verkünden. „Schon besser als in den Vorjahren, aber eigentlich immer noch zu viel!“

Doch dann gab es erst einmal Gyrossuppe für alle. Nach der mehrstündigen Arbeit an der sehr, sehr frischen, feuchten Luft konnten alle die heiße Mahlzeit gebrauchen.