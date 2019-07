Kurz hinter dem Ortsausgangsschild Hüttenbusch steht der Bauwagen von Petra Watzke-Grund (Foto) und Rainer Grund. (fotos: Christian Kosak)

Worpswede. Zuerst war Petra Watzke-Grund skeptisch, als ihr Mann vorschlug, ihren Bauwagen als Ferienwohnung bei Airbnb anzubieten. Der kaminrote Wagen mit den weißen Fensterrahmen steht sozusagen im Vorgarten des Paares, direkt an der Landstraße 165, auf Höhe des Ortsausgangsschilds Hüttenbusch. Dazu kommt, dass Gäste das Badezimmer des Paares im Haus mitbenutzen. Neben dem Bauwagen steht zwar eine Bio-Toilette – ein ebenfalls kaminrotes Häuschen mit herzförmigem Guckloch – aber Duschen kann man nur im Haus.

Mittlerweile ist Watzke-Grund aber froh über die vielen Gäste, die das Paar nun regelmäßig in seinem Bauwagen beherbergt. In kürzester Zeit lernten die 55-jährige Sozialpädagogin und der 60-jährige Gitarrenbauer so viele unterschiedliche Menschen kennen, dass sie eine Anekdote nach der nächsten erzählen können. Zum Beispiel von der Frau aus der Schweiz, die mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Dänemark war und den beiden von dort sogar eine Karte schrieb. Von den beiden tschechischen Bauarbeitern, die weder Deutsch noch Englisch sprachen und die nicht zusammen in dem Doppelbett schlafen wollten. Oder von dem Programmierer, der in die Gegend reisen musste, weil seine Mutter ins Altenheim verlegt wurde, obwohl er mitten in einem Projekt steckte: Kurzerhand brachte er all seine Computer und Bildschirme einfach mit und baute sie in dem Bauwagen auf. Mehrere Tage arbeitete er von dort. „Der Bauwagen sah aus wie eine Kommandozentrale“, sagt Rainer Grund. Hightech zwischen Blümchengardinen und Kuh-Bildern.

Der Platz wird im Bauwagen optimal genutzt: Es gibt sogar eine Küche mit Kühlschrank. (Christian Kosak)

Seit genau einem Jahr vermieten Rainer Grund und Petra Watzke-Grund den Bauwagen in ihrem Garten als Ferienwohnung. Etwa 150 Buchungen müssten sie in den vergangenen zwölf Monaten gehabt haben, schätzen die zwei. Die meisten kommen über die Internet-Plattform Airbnb – eine Art Marktplatz für Privatleute, die ihre Wohnungen, Häuser oder einzelne Zimmer für Touristen auf der ganzen Welt zur Kurzzeitmiete anbieten. Über 50 Bewertungen hat das Paar auf der Plattform schon für ihren Bauwagen bekommen: fünf von fünf Sternen, „Superhost“ und „blitzsauber“, heißt es dort über die außergewöhnliche Unterkunft in Worpswede.

Dabei hatten Rainer Grund und seine Frau ursprünglich ganz andere Pläne mit dem Bauwagen. Vor knapp vier Jahren kauften sie ihn von einem Gasthaus, das den Wagen bis dato für feucht-fröhliche Ausflüge genutzt hatte. Gedacht war er als Rückzugsort für den Pflegesohn. Aber der zog aus, noch bevor der Wagen fertig gestellt war. Das Paar renovierte trotzdem weiter, überlegte zwischenzeitlich, den Wagen für die eigene Nutzung an den Hammestrand zu stellen. Dann stand plötzlich eine Frau vor ihrer Tür, die nachfragte, ob es möglich sei, ein paar Wochen in dem Bauwagen zu wohnen – sie sei solange für ein berufliches Projekt in Worpswede. Petra Watzke-Grund und Mann sagten zu und beschlossen anschließend, den Wagen weiterhin zu vermieten.

Sechs Monate Umbau

Nur sechs Monate hat es gedauert, den Bauwagen umzubauen. Was damals nicht mehr als vier Wände aus Holz auf Rädern war, ist heute eine richtige kleine Ferienwohnung: An den Fenstern hängen Gardinen, an den Wänden Bilder. Im hinteren Teil steht ein Doppelbett, es gibt auch einen kleinen Sessel, einen Esstisch und Stühle und sogar eine Küchenzeile. Inklusive Herdplatten und Kühlschrank. Auch im Winter könne man hier bedenkenlos übernachten, sagt Petra Watzke-Grund. Wie gut der Bauwagen isoliert sei, habe sie selbst überrascht. Eine kleine Gasheizung, die das Paar aus einem Hühnerstall ausgebaut hat, sorgt für den Rest. Sowieso ist der Bauwagen im Prinzip ein echtes Recycling-Vorzeigeprojekt. Vieles hier war eigentlich für die Tonne bestimmt: Die Gardinen hat das Paar aus Stoffresten genäht, die Gardinenstangen sind alte Kupferrohre, der PVC-Boden stammt aus einer ehemaligen Druckerei. Zusammengewürfelt oder gar abgenutzt sieht hier trotzdem nichts aus – im Gegenteil. Erst beim genauen Hinschauen lässt sich erahnen, dass viele der hier verwendeten Materialien durch den Bauwagen eine zweite Chance bekommen haben. Wie auch die Holzdielen der kleinen Veranda, die das Paar vor den Wagen gebaut hat. Bei einem zweiten Blick fällt auf, dass sie alle unterschiedlich gemustert sind. „Das waren die Ansichtsexemplare eines Gartencenters“, sagt Petra Watzke-Grund.

Mittlerweile wird der Bauwagen vor allem im Sommer häufig gebucht. Die meisten würden nur ein oder zwei Nächte bleiben, sagen die Gastgeber. Viele seien auf der Durchreise – zum Beispiel von Holland nach Norwegen. Mit dem Rad oder Auto. Aber immer mehr würden versprechen, wiederzukommen. Zum Bauwagen, aber auch nach Worpswede. Erst vor Ort würden einige erkennen, wie schön Worpswede und Umgebung seien. Petra Watzke-Grund: „Die sagen, dass sie zum Fahrradfahren gar nicht bis nach Norwegen fahren müssen.“ Das gehe ja schließlich auch hier sehr gut.