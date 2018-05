Schwimmen, sonnen, am Strand wandern: Kurzentschlossene Bremer, die einen Tag am Wasser verbringen und einen Strand in Niedersachsen ansteuern möchten, haben eine große Auswahl. Und sie können sogar im eigenen Bundesland bleiben - der Sandstrand von Bremerhaven ist in etwa in einer Autostunde zu erreichen.

Einen Badestrand gibt es aber auch an zahlreichen weiteren Orten rund im Bremen, wie die Bilder in unserer Galerie zeigen. Die längste Anreise haben Tagesausflügler, die es an den Badestrand von Norddeich bei Norden zieht. Dorthin sind es knapp zwei Autostunden.

Aber das sind nur einige Beispiele für Ziele, die einen entspannten Tag mit Meerblick versprechen. Lassen Sie sich inspirieren von unserer Fotostrecke der schönsten Strände in der Region.