Bis inklusive Dienstag, 20. April, darf nun täglich für die Fotos abgestimmt werden. Auf den Gewinner wartet ein Posterdruck eines Fotos seiner Wahl im Format 60x100 Zentimeter im Wert von 39,90 Euro von Ringfoto Becker in Bremen Nord. Der Zweitplatzierte erhält einen Gutschein im Wert von 25 Euro von Kolster, das Spezialgeschäft für Haus, Handwerk und Industrie in Osterholz-Scharmbeck. Über das Magazin „Mein Bremen 5“ des WESER-KURIER kann sich der Drittplatzierte freuen. Wer am meisten Sterne und Klicks für sein Foto erhalten hat, erfahren Interessierte am 30. April in der OHZ LIVE.