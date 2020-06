Foto: Pascal Faltermann





2020: Eigentlich hätte das Hurricane Festival am Freitag beginnen sollen. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie muss es auf dem Eichenring in Scheeßel dieses Mal still bleiben. Am 15. April war es offiziell: Der Hamburger Konzert- und Festivalveranstalter FKP Scorpio sagte die Großveranstaltung ab. Aufgrund des bundesweiten Veranstaltungsverbots bis zum 31. August 2020 mussten auch die Festivals Elbjazz, Limestone, Southside, Deichbrand, Highfield und M’era Luna abgesagt werden. FKP Scorpio bezeichnete diese Entscheidung als „verständliche und wichtige Sicherheitsmaßnahme für die Bevölkerung“ und setzt bereits alles daran, eine reibungslose Besucherkommunikation zu gewährleisten. Für 2021 (18 bis 20 Juni) haben fast alle gebuchten Bands wie Seeed, The Killers, Rise Against, Deichkind oder Kings of Leon erneut zugesagt.