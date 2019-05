Als die Backstreet Boys Mitte der 1990er Jahre ihre ersten Auftritte in Deutschland hatten, kannte noch kaum jemand die Bezeichnung Boyband. Mittlerweile sind die fünf Teenie-Schwärme von damals Familienväter, aber auf der Bühne immer noch umschwärmt. Wir zeigen Fotos vom Konzert in der Tui-Arena in Hannover.

Einen Konzertbericht gibt es hier.