Bei einem schweren Verkehrsunfall in Achim ist am Mittwoch ein 49-Jähriger gestorben, seine Beifahrerin wurde schwer verletzt. Ein Bus prallte mit einem Auto zusammen und rollte dann eine Böschung hinunter. Der Unfall ereignete sich unweit des Achimer Bahnhofs auf der Embser Landstraße. Die Busfahrerin gab laut Polizei an, dass beim Einbiegen von der Fritz-Lieken-Eck auf die Embser Landstraße die Bremsen ihres Busses nicht reagiert hätten.

Nach der Kollision mit dem Auto des 49-Jährigen rollte der Bus eine drei Meter hohe Böschung hinunter und begrub ein parkendes Auto unter sich. Die Beifahrerin des 49-Jährigen schwebt in Lebensgefahr, die Busfahrerin und zwei Fahrgäste wurden leicht verletzt.