Fotogalerie Das war die Bremen-Vier-Kohlkaiser-Tour 2019 in Stuhr

Bunte Gestalten mit Bollerwagen machten am Freitag Stuhr unsicher: Der Bremen-Vier-Tross zog vom Hotel Bremer Tor los, vorbei am ZOB, am Brinkumer Dorfgraben entlang, über Auf dem Steinkamp zur Syker Straße und dann über die Mühlenstraße zurück zum Startpunkt. Mit dabei waren die amtierende Kohl-Kaiserin Lena Junge aus Moordeich und gut 100 vergnügte Kohlfahrer. Wir zeigen die Bilder.