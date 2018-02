In der Festhalle am Steinacker wurde an diesem Samstag das große Finale der diesjährigen Büttenabende vom Ganderkeseer Fasching um den Ring zelebriert.

Nicht nur auf der Bühne war die Stimmung prächtig - auch die Gäste kamen natürlich nicht zu kurz. 16 Programmpunkte in über vier Stunden wurden geboten und dabei wurde gelacht, gefeiert und auch so manche Träne verdrückt. Immerhin verabschiedete sich die Grüne Garde von ihrem Funkenmariechen Mandy. Jetzt heißt es die letzten Vorbereitungen zu treffen: in einer Woche herrscht beim großen Festumzug um den Ring mitten in Ganderkesee wieder der totale Ausnahmezustand!