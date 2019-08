Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mit Big-Brother-Klaus, Buddy und Loona Der Samstag bei den "Brinkumer 3-Days" in Bildern

Erst Tore, dann Tanz, erst Pässe, dann Party: Am Samstag war bei den "Brinkumer 3-Days" mit Benefiz-Turnier der Kickers For Help sowie der Ü30-Fete mit Big-Brother-Klaus, Buddy und Loona viel los.