Fotos Der Sonntag auf der Verdener Domweih

Bis in die Nacht wurde am Sonntag auf der Verdener Domweih getanzt, gefeiert und gesungen. Und das, obwohl viele der Feiernden an diesem Montag pünktlich zum Dienst erscheinen mussten. Aber auch Familien und Kinder haben sich an den zahlreichen Fahrgeschäften und Rummelbuden amüsiert.