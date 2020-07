1 / 50

Foto: Alexander Kopp



Bei einem Spaziergang an einem sonnigen Tag hat Alexander Kopp diese Aufnahme im Garlstedter Wald gemacht. Der Titel des Fotos lautet „The power of nature“. „Die pure Kraft der Natur in Form der frischen saftigen neuen Blätter in Verbindung mit dem Sonnenschein am Aufnahmetag war einfach herrlich anzusehen“, schreibt der Heilshorner.