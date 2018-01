Die Büttenabende 2018 gehen in Ganderkesee in die nächste Runde: zum zweiten Büttenabend der diesjährigen Session vom Fasching um den Ring waren die Gäste wieder zahlreich und in tollen Verkleidungen erschienen.

Auf der Bühne sorgten Bands und Akteure für ein buntes Programm und sichtlich Spaß beim Publikum. Wir waren mit der Kamera vor Ort.