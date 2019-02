Mit einem prächtigen Finale endeten an diesem Samstag die Büttenabende der diesjähringen Faschingssession mit der vierten Ausgabe. Über 800 Gäste genossen sichtlich die Darbietungen auf der Bühne. Baron vom Ganterteich, Lollypops, die Garden und viele weitere boten ein buntes Programm in der Festhalle am Steinacker in Ganderkesee.