Alle Beteiligten waren sich einig: So gut wie dieses Mal war es bei den Lilienthaler Volksbank-Open noch nie. Das lag zum einen natürlich an der sagenhaften Besetzung der achten Ausgabe, zum anderen aber auch am Wetter, das bis auf ganz wenige Ausnahmen einen perfekten Mix aus Sonne und Wolken bei sportfreundlichen 20 Grad präsentierte.