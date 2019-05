Unter dem Motto „Glücksmomente“ haben wieder zahlreiche Hobbyfotografen ihre Bilder beim OHZ LIVE-Fotowettbewerb eingereicht. Nun haben Sie, liebe Leser, bis Dienstag 21. Mai, die Möglichkeit, täglich abzustimmen. Der Erstplatzierte erhält freien Eintritt für sich und eine Begleitperson zum Konzert von Tim Fischer in der Music Hall Worpswede am Freitag, 21. Juni, um 20 Uhr. Über einen Gutschein für eine Wellnessbehandlung in Höhe von 25 Euro beim Reformhaus Ratjen darf sich der Zweitplatzierte freuen. Auf den Drittplatzierten wartet ein Frühstück bei der Bäckerei Rolf im Wert von 15 Euro. Die Gewinner werden am 31. Mai in der OHZ LIVE bekannt gegeben.