Der Wesertunnel war am Sonntag dicht. Überall Rauch, Feuer, Explosionen. 230 Rettungskräfte übten den Großeinsatz, so realistisch wie möglich. Laut Vorschrift müssen sie das alle vier Jahre tun. Dieses Jahr gab es ein neues Einsatzkonzept. Rauch und Hitze behindern jede Rettung, also bekämpft die Feuerwehr zuerst den Brandherd. Daniel Holzapfel, Sprecher der Gemeindefeuerwehr Loxstedt, erklärt, worum es geht: „Löschen, um zu retten“, sagt er, „zunächst das Feuer bekämpfen, dann die Leute rausholen.“ Ein taktischer Ansatz, den Schweizer Tunnelexperten und deutsche Feuerwehrleute entwickelt hätten, auch solche von der Weser, aus Loxstedt und der Gemeinde Stadland auf der anderen Seite des Tunnels. Wir haben die Einsatzkräfte diesen Sonntag bei der Großübung begleitet. Hier sehen Sie die Bilder.

