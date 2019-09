Mia Fiedler ist Tierärztin – und betreibt nebenbei einen Wasserbüffelhof in Warpe bei Nienburg. Oder ist es andersrum? Angefangen hatte das alles vor zwölf Jahren. Die Tierärztin und gelernte Landwirtin Fiedler beschloss, gemeinsam mit einem befreundeten Gastwirt Wasserbüffelmilch zu produzieren. Fiedler wäre für die Tiere zuständig, der Gastwirt wollte die Milch für sein Restaurant. Zehn weibliche Tiere und ein Bulle wurden dafür von Italien nach Warpe gebracht. Als ein Jahr später der erste Wasserbüffel kalbte, beschloss der Gastwirt, sich aus dem Projekt zurückzuziehen.

Fiedler stand alleine da und wusste nicht, wohin mit der Milch. „Damals konnte damit noch kein Mensch etwas anfangen“, sagt sie. So ­begann sie, selbst mit der Milch zu experimentieren. Erst probierte sie sich am Mozzarella, nach und nach kam der Rest hinzu. Heute kümmert sich Fiedler um 40 Wasserbüffel. In ihrem Hofladen verkauft sie unter anderem den Käse, den sie aus der Milch der Tiere auf ihrem Hof selbst herstellt: Mozzarella, Feta, Camembert.

