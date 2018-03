Von Maurice Reding

Seit 1602 wird immer am Montag nach dem dritten Sonntag vor Ostern in Gedenken an Klaus Störtebeker die Lätare-Spende von der Stadt Verden veranstaltet. Die Aktion geht auf ein Vermächtnis des legendären Seeräubers aus dem Jahr 1401 zurück. Demnach soll Störtebeker bestimmt haben, dass jedes Jahr 1600 Heringe und 530 Brote an Bedürftige, Beamte und Geistliche verschenkt werden sollen. Im Anschluss an die diesjährige Lätare-Spende gab es in der Verdener Stadthalle ein gemeinsames Heringsessen.