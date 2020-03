Auf unglaublich vielfältige Weise bahnt sich das Wasser seinen Weg durch die hiesige Natur. In kleinen, sprudelnden Bächen, in Seen und in gemächlichen Flüssen sorgt es für Erholung und innere Einkehr bei Einheimischen und Gästen.

Knapp 80 Hobbyfotografen haben ihre Motive beim aktuellen OHZlive-Fotowettbewerb unter dem Motto „Nah am Wasser“ eingesandt. Täglich darf nun bis inklusive Mittwoch, 25. März, jeweils einmal für jedes Motiv eine Sternzahl vergeben werden. Die Teilnehmer freuen sich auf ganz viele Klicks.