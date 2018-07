Foto: Weser-Kurier Grafik





Die Tour im Detail

Start- und Ziel: Rathaus Stuhr

Länge: 18 Kilometer

Verlauf:

Vom Rathaus die Blockener Straße hinunterfahren, in die Erlenstraße abbiegen. Es wartet das Biotop Moordeich. Dann über die Bach- und Beethovenstraße und die Gleise der Kleinbahnstrecke. Parallel zur Bahnstrecke weiterfahren, Stuhrer Landstraße überqueren in den Schweinekamp. Hinter einem Wall lädt der Hohhorster See zu einem Zwischenstopp ein. Abstecher über das Flurstück Hohe Horst. Nach dem Hohhorster See hinter einem Graben die Abbiegung nach rechts nehmen. Die Route führt über einen Holzsteg durch die Landschaft wegen des feuchten Untergrunds. An dessen Ende wartet die Hohenhorster Straße, die eher ein Schotterweg ist. An der Abbiegung in den Heulandsweg in Richtung Bremen weiter, quer durch die Marsch bis zum Deich und zur Ochtum. Von hier sind die Spitzen des Bremer Doms schon zu sehen. Über den asphaltierten Deich weiter. Weiter bis zum Gewerbegebiet Brinkum-Nord. Über die Autobahn hinweg und unter dem Zubringer entlang bis Brinkum. In Alt-Brinkum kann die evangelische Kirche besichtigt werden. Weiter die Brmer Straße entlang, vorbei am ZOB. Über die Bassumer Straße und Feldstraße in die Straße "An den Ruschen". Am Brinkumer Kronsbruch, ein trockengelegtes Niedermoor, ist eine Pause auf einer Bank möglich. Am Ende des Weges rechts abbiegen zum Silbersee. Danach den Schildern bis Stuhr folgen. Es geht durch einen kurzen Tunnel unter der Autobahn entlang bis zur Friedrichstraße. Nach einem Kilometer links in die Tannenstraße, dann rechts in Blockener Straße bis zum Rathaus.

Weitere Radstrecken in Bremen und der Region, finden Sie in dieser Fotogalerie.