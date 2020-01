Bremen hat viele schöne Ecken, das ist kein Geheimnis. Aber auch das Umland der Hansestadt hat viel zu bieten: Natur und Kultur sind dabei nur zwei Dinge, mit denen der sogenannte Speckgürtel punkten kann.

In unserer Fotogalerie stellen wir neun Gründe vor, warum es immer mehr Menschen von der Stadt in das Bremer Umland zieht. Begeben Sie sich auf Entdeckungsreise durch Verden, Diepholz und Delmenhorst und erfahren Sie, was die Orte so lebenswert macht.