Otto Waalkes ist der wohl berühmteste Ostfriese und hat damit das Bild einer ganzen Region geprägt. Neben seinen bekannten Filmen und Sketchen versuchte sich das Multitalent aber auch als Zeichner, Musiker oder Regisseur.

Noch bis zum 22. September 2019 zeigt die Kunsthalle Emden eine Hommage an Otto Waalkes, der 1948 in der Küstenstadt geboren wurde. Zu sehen sind Bilder und Dokumente aus seiner Kindheit, Zeichnungen, Karikaturen, Requisiten und Videos seiner Bühnenshows, sowie Reproduktionen seiner Persiflagen auf große Werke. In unserer Fotostrecke sehen Sie einige der lustigsten Werke.