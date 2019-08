Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Open-Air-Konzert Pur begeistert in Osterholz-Scharmbeck

Nachdem am Freitag bereits Wincent Weiss auf dem Freigelände der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck begeisterte, trat am Samstag das württembergische Kult-Quintett Pur in der Kreisstadt auf. Rund 7000 Besucher ließen sich von Hartmut Engler und Co. mitreißen. Wir zeigen Bilder des Konzerts.