Musikfestival und Jahrmarkt in einem – das Stadtfest in Osterholz-Scharmbeck ist ein generationsübergreifendes Vergnügen. Am kommenden Freitag und an den beiden folgenden Tagen auch wird "der heiße Fleck im Norden" wieder zum Vergnügungspark, zur Kultur- und Schlemmermeile, zum Publikumsmagneten werden. Für die beiden von der Sparkasse Rotenburg Osterholz und Marktkauf Osterholz-Scharmbeck gesponserten Bühnen sind wieder zahlreiche Bands sowie Tanzgruppen, DJs und ein Shanty-Chor gebucht.

Die Party-Coverband Impuls Live, DJ Uwe und das Akustik-Duo Buddy and Soul geben den Startschuss zum dreitägigen Spektakel. Headliner am Sonnabend sind Komboo und Dean Collins mit seiner Band. Am Sonntagvormittag, 10 Uhr, beginnt der Open-Air-Gottesdienst“ auf dem Kirchenvorplatz. Die singende und komponierende Lokalmatadorin Linda Schinkel und der aus der letzten Deutschland-sucht-den Superstar-Staffel, einem beliebten TV-Format, bekannte Daoud Chaib beschließen den finalen "Familientag".