Das Achimer Stadtfest ist am Freitagabend eröffnet worden. Eines der Highlights war sicherlich der Auftritt von Pohlmann, der ab 22 Uhr auf der Bühne stand. In dieser Fotostrecke zeigen wir Fotos vom Eröffnungsabend.

Das Fest wird die Achimer Innenstadt noch bis Sonntag in Beschlag nehmen. Welche Musiker und Bands an diesem Wochenende vor Ort spielen, steht in diesem Artikel.