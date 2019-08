Im beschaulichen Ort Sulingen in Niedersachsen werden an diesem Wochenende wieder Horden von Metal-, Hardcore- und Punk-Fans erwartet. Mehr als 30 internationale Bands, darunter "Sabaton", "Bullet for my Valentine" und "Lordi", stellen das Line-up für das Festival. Die besten Bilder vom ersten Festivaltag.

