Regen? Macht nichts - vor allem nicht beim Trail Relay. Wer bei diesem Event nicht nass und dreckig wird, hat etwas falsch gemacht. Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler nahmen am Sonntag an dem Hindernislauf in Schwanewede teil, kletterten über Hindernisse und trotzten dem Matsch und Wasser. Wir zeigen die Bilder.