Noch bis zum 30. Juni kann täglich einmal für alle Bilder abgestimmt werden. Auf die Gewinner warten tolle Preise: Der Erstplatzierte kann sich über eine Kanutour beim Kanuverleih am Hammehafen Worpswede im Wert von 35 Euro freuen. Ein Gutschein im Wert von 25 Euro vom Restaurant Stagge und Moor in Osterholz-Scharmbeck liegt für den Zweitplatzierten bereit. Der Drittplatzierte darf sich für 15 Euro bei der Schatulle in Osterholz-Scharmbeck mit Lesestoff für den Sommer eindecken. Welche Hobbyfotografen sich das Siegertreppchen teilen, wird am Freitag, 10. Juli, in der OHZ LIVE bekannt gegeben.