Fotos TV Stuhr feiert den Aufstieg in die Landesliga

Riesenparty beim TV Stuhr: Der TVS hat durch einen 7:0-Sieg über die SG Hoya die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga Hannover perfekt gemacht und spielt in der kommenden Saison erstmals in seiner Vereinsgeschichte in der Landesliga. Mehr als 400 Zuschauer verfolgten die Gala des Titelträgers und feierten nach der Partie mit Meister.