Bis Dienstag, 3. September, darf nun täglich darüber abgestimmt werden, welche drei Aufnahmen in der "OHZ LIVE" am 13. September veröffentlicht werden sollen. Auf die Sieger warten wieder tolle Preise. Der Fotograf mit der besten Bewertung erhält zwei Freikarten für das Oscar-Kino in Osterholz-Scharmbeck. Bei ausverkaufter Ausstellung besteht kein Anspruch auf Einlass. Der Zweitplatzierte darf sich über einen Gutschein von Trends! in Osterholz-Scharmbeck im Wert von 25 Euro freuen. Der Drittplatzierte kann sich für 15 Euro bei Maria's Dekorationswelt in Osterholz-Scharmbeck mit toller Deko für den Herbst eindecken.