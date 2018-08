Bremen hat viel zu bieten. Bald sogar einen neuen Sandstrand in der Überseestadt. Doch was die Hansestadt an der Weser leider nicht hat, ist ein direkter Zugang zur Nordsee.

Also heißt es an freien Tagen nix an die Küste! Von Bremen ans Meer - das geht locker auch als Tagesausflug. Denn es gibt viele schöne Orte an der Nordsee, die einen Kurztrip zu einem Kurzurlaub werden lassen. Inklusive frischer Brise.

In unserer Übersicht finden Sie Ziele, die in weniger als zwei Stunden erreichbar sind. Viel Spaß beim Füße in den Sand stecken.